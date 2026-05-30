Tragikus vonatbaleset Sülysápon: három ember életét vesztette

Személyvonattal ütközött egy gépkocsi Sülysápon egy vasúti átjáróban péntek éjjel, a balesetben az autóban utazó három ember meghalt – közölte a Mávinform. A helyszínelés hajnalra befejeződött, a szolnoki vonalon reggelre helyreállhat a menetrend szerinti közlekedés.

A Szolnokról pénteken 22:19-kor a Keleti pályaudvarra elindult S60-as (3351) vonat Sülysápon a Kiskókai utcai – fény és félsorompóval ellátott – átjáróban ütközött a személygépkocsival. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint az autóban utazók mindannyian kiestek a járműből a baleset következtében. A helyszínelés szombaton a hajnali órákban befejeződött, a szolnoki vonalon a menetrend szerinti közlekedés a szombat reggeli órákra állhat helyre. Kapcsolódó tartalom Baleset miatt nem jár a csepeli HÉV a fővárosból kifelé A fővárosi hivatásos tűzoltók és a társhatóságok dolgoznak a helyszínen. Kiemelt kép: Összetört személygépkocsi a síneken Sülysápon 2026. május 30-án, miután éjjel a Szolnokról érkező vonat elé hajtott és összeütközött vele. Az autóban utazó három ember meghalt (Fotó: MTI/Mihádák Zoltán)