Tragikus vonatbaleset Sülysápon: három ember életét vesztette

Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2026.05.30. 09:51

Személyvonattal ütközött egy gépkocsi Sülysápon egy vasúti átjáróban péntek éjjel, a balesetben az autóban utazó három ember meghalt – közölte a Mávinform. A helyszínelés hajnalra befejeződött, a szolnoki vonalon reggelre helyreállhat a menetrend szerinti közlekedés.

A Szolnokról pénteken 22:19-kor a Keleti pályaudvarra elindult S60-as (3351) vonat Sülysápon a Kiskókai utcai – fény és félsorompóval ellátott – átjáróban ütközött a személygépkocsival.

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint az autóban utazók mindannyian kiestek a járműből a baleset következtében.

A helyszínelés szombaton a hajnali órákban befejeződött, a szolnoki vonalon a menetrend szerinti közlekedés a szombat reggeli órákra állhat helyre.

Kiemelt kép: Összetört személygépkocsi a síneken Sülysápon 2026. május 30-án, miután éjjel a Szolnokról érkező vonat elé hajtott és összeütközött vele. Az autóban utazó három ember meghalt (Fotó: MTI/Mihádák Zoltán)

