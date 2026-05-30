Magyar Péter: Minden centet hazahozunk, történelmi győzelem a 16,4 milliárd euró uniós forrás felszabadításáról született megállapodás

Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2026.05.30. 10:15

Magyar Péter „történelmi győzelemként” számolt be az Európai Bizottsággal folytatott tárgyalásokról, amelyek eredményeként 16,4 milliárd euró uniós forrás felszabadításáról született megállapodás. A politikus Facebook-bejegyzésében úgy fogalmazott: „minden centet hazahozunk”, és részletezte, milyen területekre jutnának az uniós pénzek a megállapodás alapján.

„Kőkemény tárgyalásokon vagyunk túl. Tegnap még az utolsó órákban is kétmilliárd euróval nőtt a felszabadított uniós források összege. Minden centet hazahozunk. Történelmi győzelem” – fogalmazott Magyar Péter.

A miniszterelnök pénteken jelentette be, hogy 16,4 milliárd euró felszabadításáról állapodtak meg az Európai Bizottsággal.

Magyar Péter a megállapodást követő sajtótájékoztatón elmondta, hogy a magyar éves költségvetés 13 százalékát kitevő 16,4 milliárd euróból 4,4 milliárd euró a kohéziós forrás, amit a magyar kormány közlekedésfejlesztésre, egészségügyi beruházásra, szociális beruházásokra, környezetvédelmi beruházásokra, a kis- és középvállalatok támogatására tud költeni. 2,2 milliárd euró jut az oktatásra, a fejlesztésére és a kutatásra. 1,5 milliárd euró lesz fordítható az elektromoshálózat fejlesztésére, továbbá a kormány 2 milliárd eurót tud fordítani új vasúti szerelvények, új HÉV-szerelvények, a helyiérdekű vasút szerelvényeinek beszerzésére.

Kiemelt kép: Magyar Péter miniszterelnököt Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke fogadja Brüsszelben (Fotó: MTI/AP pool/Geert Vanden Wijngaert)

