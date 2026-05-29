Rétvári Bence: Magyarországnak járnak az uniós források, ezek nem ajándékok

A Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) frakcióvezetője kíváncsi arra, milyen vállalásokat tett Magyar Péter Brüsszelben az uniós forrásokért cserébe. Rétvári Bence Facebook-oldalán rögzítette, Magyarországnak járnak az uniós források: ezek nem ajándékok, nem politikai kegyek, hanem a magyar embereket, családokat, vállalkozásokat, önkormányzatokat, egyetemeket megillető pénzek.

Rétvári Bence rámutatott: az elmúlt években az előző kormány jelentős összegeket – nagyjából 12 milliárd eurót – már lehívott, és a fennmaradó forrásokért is folyamatosan folytak a tárgyalások. Értékelése szerint a különbség nem technikai, hanem politikai természetű. Lehet úgy tárgyalni, hogy közben az ember nem adja fel az ország alapvető érdekeit, és lehet úgy is, hogy valakinek csak a gyorsaság számít, ezért kész olyan engedményekre, amelyeknek később az egész ország fizeti meg az árát.

Rámutatott: ezek a források a következő EU-költségvetés elfogadásakor így is, úgy is megérkeztek volna Magyarországra,

minden engedmény, minden most még titkos vállalás, amit Magyar Péter tett, a nemzeti érdek felesleges feladása.

Magyar Péter vajon milyen vállalásokat tett ma? – kérdezte.

A KDNP frakcióvezetője kijelentette:

nem lehet alku tárgya a határvédelem, a rezsicsökkentés, a családtámogatási rendszer, a nyugdíjasok biztonsága, a gyermekvédelem és nem lehet alku tárgya Magyarország önrendelkezése.

A migrációs paktummal összefüggésben felidézte, hogy Magyarország eddig elutasította, és ezért nem is adtak le végrehajtási tervet hozzá. Egyértelmű fordulatként értékelte az eddigi állásponthoz képest, hogy Magyar Péter azt mondta, ez egy közvetlenül alkalmazandó jogszabálycsomag.

Úgy fogalmazott: „abszolút pofátlanság”, hogy Magyar Péter képes arról beszélni, hogy mivel a paktum elfogadása Orbán Viktor hivatali ideje alatt történt, ezért ő érte a felelős. Ezzel szemben Magyarország minden fórumon ellenezte a paktum elfogadását, és az EU a saját eljárási szabályait is megszegve erőltette át a magyar ellenszavazat ellenére – rögzítette.

Rétvári Bence szerint Magyar Péter politikájának egyik legnagyobb kockázata éppen az, hogy a külső elfogadottságot belpolitikai bizonyítványnak tekinti, mintha az volna a siker mércéje, hogy mennyire örülnek neki az európai intézményekben. Magyarország szempontjából nem ez a mérce, hanem az, hogy a magyar emberek érdekei érvényesülnek-e.

Szóvá tette azt is, hogy

semmit nem hallottak arról, melyek a strukturális reformok, amiket vállalt Magyarország.

Mit jelent ez az adórendszerre nézve? Mit jelent a nyugdíjrendszerre nézve? Mit jelent a hatósági árakra nézve (rezsicsökkentés, védett üzemanyagár)? Mit jelent a kórházakra, tb-kasszára, kisiskolákra nézve? Mit jelent ez a gyermekvédelmi törvény kapcsán? – sorolta.

Megjegyezte: az EU éves országjelentéseiben ilyen „strukturális reformnak” nevezett megszorításokat követeltek évről évre.

Kiemelt kép: Rétvári Bence (Fotó: MTI/Kovács Attila)