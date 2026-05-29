Orbán Viktor felszólította a miniszterelnököt, hogy hozza nyilvánosságra a Von der Leyen–Magyar Péter-paktum részleteit

„Ingyen sajt csak az egérfogóban van” – írta Orbán Viktor volt kormányfő Magyar Péter miniszterelnöknek az uniós források hazahozataláról szóló bejelentését.

A hirado.hu is beszámolt arról, hogy a magyar kormányfő 16,4 milliárd euró, mintegy 6000 milliárd forint uniós forrás felszabadításáról állapodott meg pénteken az Európai Bizottság elnökével Brüsszelben.

A Fidesz frakcióvezető-helyettese, Bóka János szerint az elhangzottak alapján egyértelművé vált, hogy Magyar Péter elfogadta a migrációs paktumot, amit rossz hírnek nevezett, és azt firtatta Facebook-bejegyzésében, hogy milyen további vállalásokat tett Brüsszel felé Magyar Péter az uniós pénzek megszerzéséért cserébe.

Orbán Viktor korábbi miniszterelnök is megszólalt a brüsszeli tárgyalással kapcsolatban. Felszólította a miniszterelnököt, hogy hozza nyilvánosságra a Von der Leyennel kötött paktum részleteit.

„Mit adott el a magyar érdekekből Brüsszelnek? Ingyen sajt csak az egérfogóban van” – írta a Fidesz elnöke a Magyar Péter miniszterelnök és Ursula von der Leyen európai bizottsági elnök között lezajlott egyeztetésekről.

Orbán Viktor a bejegyzése alatt kifejtette, hogy Magyar Péter politikai megállapodást kötött Brüsszelben a Magyarországnak járó, de eddig jogtalanul felfüggesztett uniós források visszaadásáról.

„Ezt tudjuk. Amit nem tudunk, az az, hogy mit ígért cserébe.

A Fidesz követeli, hogy azonnal hozzák nyilvánosságra a brüsszeli paktum titkos részét.

Az Orbán-kormány hosszú évekig tárgyalt az unióval, ezért pontosan ismerjük Brüsszel követeléseinek listáját, amelyet az előző kabinet mindig visszautasított” – érvelt a volt miniszterelnök.

„Innen tudjuk, hogy Brüsszellel politikai megállapodást kötni csak úgy volt lehetséges, hogy Magyar Péter elfogadta a von der Leyenék követeléseit.

Felszólítjuk, hogy haladéktalanul tájékoztassa a közvéleményt arról, mit tartalmaz a von der Leyen–Magyar Péter-paktum a migrációról, az LMBTQ kérdéséről, az adórendszerről, a rezsicsökkentésről, a védett árakról és a nyugdíjakról”

– követelte a korábbi kormányfő.

„Ideje abbahagyni a szemfényvesztést, és őszintén megmondani a magyar embereknek, mit adott át a magyar érdekekből és a magyarok jogaiból a bizottság elnökének” – szögezte le Orbán Viktor.

Kiemelt kép: Orbán Viktor volt miniszterelnök (Fotó: MTI/Kaiser Ákos)