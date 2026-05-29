Medgyessy Péter: A demokráciának nem tesz jót a kétharmad – VIDEÓ

A demokráciának nem tesz jót a kétharmad, mert nem kényszeríti rá a szereplőket a megegyezésre, márpedig annál nincs jobb dolog – mondta Medgyessy Péter volt miniszterelnök pénteken az M5 Kérdések órája című közéleti műsorában, amelyben Csuhaj Ildikó vezető szerkesztővel beszélgetett.

A 2002 és 2004 között hivatalban lévő politikus szerint a jelenlegi jogszabályi keretek között nincs garancia arra, hogy a kétharmados parlamenti többség birtokosa nem fog kizárólagos hatalomgyakorlást folytatni.

Ha kétharmadot szerez egy párt, akkor le tudja „söpörni” a többit, ez pedig nem jó – vélekedett, hozzátéve: ezért ilyen felhatalmazás mellett az önmegtartóztatás, a gesztusok gyakorlása lehet célravezető.

Rámutatott, hogy a kétharmad azért nem jó, mert nem kényszeríti rá a szereplőket arra, hogy megegyezésre törekedjenek, holott éppen a konszenzusok lehetnek jó alapok a jövőre nézve. Éppen ezért egy valódi párbeszédre lenne szükség, nem egymás frusztrálására, bosszantására – mondta.

Medgyessy Péter az elszámoltatással, a bűnösök felelősségre vonásával egyetért, de a bosszúval nem,

mert „bizonyítani kell, (…) az nem megy, hogy eleve mindenkit megbélyegeznek” – vélekedett.

A pénzcsapokat el kell zárni, és a bűnösöket meg kell büntetni, de

a Fideszre több mint kétmillió ember szavazott, hangoztatta, kiemelve, hogy „kétmillió bűnös nincsen”.

A másként gondolkodást pedig el kell fogadni, ez a demokrácia – mutatott rá.

Arra a kérdésre, hogy egy miniszterelnöknek veszélyes-e betartania a választási ígéreteit, azt mondta: kötelező – utalt ezzel saját miniszterelnökségére is, amely az ígéretek beváltásával kezdődött.

A jelenlegi kormány által ígért vállalásokkal kapcsolatban azt mondta, lehet mozgásteret szerezni a vázolt intézkedések bevezetésének időpontjával. Ezzel együtt ha hitből vallották az ígéreteket, s nem a választás megnyerése érdekében, „akkor azokat (…) meg kell tartani” – jelentette ki, kitérve arra is, hogy ezzel együtt

hiányolja a kormányprogramot, hiszen olyat nem nyújtott be a Tisza az Országgyűlés elé.

Az „EU-s pénzek hazahozatala” kapcsán arról beszélt, hogy „az utolsó pillanatokban vagyunk” és nagyon nehéz lesz augusztus végéig minden elvárásnak megfelelni, minden szükséges döntést meghozni. A siker azon is múlik, hogy vannak-e jó projektek, elő lehet-e őket készíteni rövid idő alatt, s vállalják-e a kötelezettségeket a pénz odaítéléséhez. Utóbbiak teljesíthetők, de időigényesek – mondta.

Magyar Péter politikai sikerének okáról azt mondta, sok összetevője van, de a legjelentősebb, hogy

„volt egy mérhetetlenül nagy elégedetlenség Orbánnal szemben, és ez összehozott mindenkit”, akik a politikai palettán változást akartak.

Ilyen erős nyomás pedig a társadalom részéről a korábbi években soha nem volt – húzta alá, hozzátéve, hogy „jó időben, jó helyen jól csinálta, amit csinált”: gyorsan reagált, új színt hozott a politikába, s átvette a Fidesz „szimbolikus politizálási” módszereit.

Annak kapcsán, hogy a Fideszben liberálisként hivatkoznak a Tisza-kormányra, közölte: ma még nem lehet kategorizálni a kormányt, hogy az liberális, jobboldali, vagy baloldali, hiszen

„ez egy konglomerátum, ahol nagyon sok mindenki van együtt”,

miközben vélekedése szerint Magyar Péter vállaltan konzervatív jobboldali.

Magyar Péter az Országgyűlés alakuló ülésén elmondott beszédével kapcsolatban azt mondta: zavarták benne az új kormányfő személyeskedő jellegű megjegyzései, ugyanis azokra nem tudtak reagálni a címzettek, így a távozásra felszólított köztársasági elnök sem.

A „miniszterelnöki habitushoz” hozzátartozik szerinte „az emberi méltóság, (…) az intézmény tisztelete”, így szerinte párbeszédet kellett volna folytatnia a két közjogi méltóságnak. Lehetett volna több olyan megoldást alkalmazni, amellyel a köztársasági elnök eltávozhatott volna „megalázás nélkül is” – vélekedett. Ezzel együtt, tette hozzá, támogatja a köztársasági elnök közvetlen megválasztását, s azt is, hogy „legyen egy nagyobb kompetenciája” is, mert „ezáltal erősödik a kontroll és a demokratikus intézményrendszer” – emelte ki.

A miniszterelnöki mandátum nyolc évre korlátozása kapcsán azt mondta, nem tetszik neki a tervezett megoldás visszamenőleges hatálya,

ugyanakkor az időbeli korlátozással tud azonosulni, az 1990-re vonatkozó időbeli megkötés mellőzésével az „a demokrácia intézményének nagyon jól megfelelne” – mondta.

Orbán Viktor jövője kapcsán közölte: bár egy párt és a vezető veresége „nem jelent különösebben nagy bajt”, de szerinte „megfáradt ez az ember”. Ennek megfelelően

kevés esélyt lát arra, hogy a korábbi miniszterelnöknek a magyar belpolitikában még komoly karrierje lesz, de nemzetközi szinten nem tartja kizártnak a továbblépést,

„ha nem indítanak semmifajta olyan jogi eljárást ellene, aminek alapja van” – vélekedett.

Kiemelt kép: Medgyessy Péter volt miniszterelnök az M5 kulturális csatorna Kérdések órája című közéleti műsorának felvételén a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) Kunigunda útjai székházában 2026. május 29-én. (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)