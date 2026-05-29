Magyar Péter Sulyok Tamásnak: Május 31-ig még méltósággal távozhat

Az Orbán-kormány idején Sulyok Tamás köztársasági elnöknek nem volt problémája a jogállamisággal, most azonban már van, amikor saját pozícióját, sok millió forintos fizetését félti – mondta a miniszterelnök pénteken Brüsszelben.

Magyar Péter az Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével tartott sajtótájékoztatón arra reagált, hogy az államfő az Európa Tanács alkotmányjogi tanácsadó testületéhez, a Velencei Bizottsághoz fordult, miután a kormányfő többször is lemondásra szólította fel.

Magyar Péter azt mondta, most, a valaha volt legnagyobb részvétellel lezajlott parlamenti választás után, amelyet a Tisza Párt nyert meg olyan magas szavazati aránnyal, amelyre 1990 óta nem volt példa, a köztársasági elnök elkezdte félteni a demokráciát, jogállamiságot, miközben semmi baja nem volt Orbán Viktor kormányzása alatt.

Hozzátette,

„a leköszönő elnöknek, Orbán Viktor bábjának semmi problémája nem volt akkor a jogállamisággal, amikor több ezer kiskorú gyermeket tettek tönkre a gyermekvédelemben, amikor kiüresítették és tönkretették a magyar jogállamiságot, mindenhová a bábjait ültette a hatalom”.

„De most, amikor a saját pozícióját, sok millió forintos fizetését félti, akkor rögtön kényes lett az ügyvéd úr, és elrohant a Velencei Bizottsághoz. Sok sikert kívánok!” – hangoztatta.

Magyar Péter azt üzente Sulyok Tamásnak, május 31-ig még van ideje lemondani, és a megmaradt méltóságával távozni.

