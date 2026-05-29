Magyar Péter: Az uniós források hazahozatalának ára „az orbáni korrupció” megszüntetése volt

Egyetlen ára volt a 6000 milliárd forintos uniós források hazahozatalának: az orbáni korrupció folytatásának teljes megszüntetése – közölte a miniszterelnök a Facebook-oldalán péntek este.

Magyar Péter hozzátette, hogy ezt a feltételt a magyar kormány örömmel teljesítette.

A miniszterelnök Orbán Viktor Facebook-bejegyzésére reagált, amelyben a volt kormányfő arra szólította fel, hogy hozza nyilvánosságra, „mit adott el a magyar érdekekből Brüsszelnek” az európai uniós források feloldásáért.

Kiemelt kép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Magyar Péter miniszterelnök érkezik a megbeszélésüket követő sajtóértekezletre a bizottság brüsszeli székházában 2026. május 29-én (Fotó: MTI/EPA/Olivier Hoslet)