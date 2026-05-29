A Családi büszkeség menetével válaszol a Pride-ra a Mi Hazánk

Családi büszkeség menete néven egész napos programmal válaszol a Budapest Pride-ra a Mi Hazánk Mozgalom – jelentette be pénteki budapesti sajtótájékoztatóján Toroczkai László, az ellenzéki párt elnöke, frakcióvezetője.

A politikus közölte: a Pride után egy héttel tartják a családi programokat kínáló eseményüket, amellyel pozitív választ kívánnak adni „a világ immáron legerősebb lobbijává vált LMBTQ-lobbi” rendezvényére.

Jelezte: külföldi testvárpártjaiknak és európai pártcsaládjuk vezetésének is azt javasolják, hogy országaikban hasonló rendezvényekkel álljanak ki a hagyományos férfi-női szerepeken alapuló családok, a gyermekvállalás, a gyermekek és a keresztények védelmének fontossága mellett, mondván, ezek az értékek azok, amelyekre a leginkább büszkének kell lennünk.

Toroczkai László elmondta:

nemcsak minden idők legnagyobb Pride-jára számítanak Szent László király napján, hanem arra is, hogy „tort fog ülni az erkölcstelenség, és olyanokat fogunk látni, és olyanokat kell majd látni az arra sétáló budapestieknek, amire nagyon régóta nem volt példa”.

A politikus közölte: rendőrségi jóváhagyás hiányában még nem jelenthetik be menetük pontos útvonalát. Elmondta azt is: álláspontjuk szerint

jogszabálymódosítás nélkül nem lehet törvényesen megtartani Budapesten a Pride-ot,

így feljelentést tesznek az esemény ügyében, ha nem lép addig az Országgyűlés.

