Több helyszínen tart kutatásokat MNB-ügyben a nyomozó főügyészség

A Központi Nyomozó Főügyészség (KNyF) több társszerv, így a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) közreműködésével kutatásokat tart az úgynevezett MNB-ügyben, több helyszínen – erősítette meg az MTI információit a hatóság.

Részleteket az intézkedésről nem árultak el, annyit közöltek, hogy bővebb tájékoztatást az ügyben a péntekre időközben meghirdetett háttérbeszélgetésen adnak a sajtónak.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) elnökének utasítására a jegybank korábban belső vizsgálatot folytatott a jegybank korábbi vezetéséhez és az Erste Bankhoz kapcsolódóan nyilvánosságra került információk ügyében.

A vizsgálat megállapításait és a rendelkezésre álló adatokat értékelve a jegybank új vezetése május elején feljelentést tett hatáskör túllépésével elkövetett hivatali visszaélés bűntett gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen.

A jegybank tájékoztatása szerint a rendelkezésre álló dokumentumokat és információkat átadta az ügyben akkor már eljárást folytató Nemzeti Nyomozó Irodának.

