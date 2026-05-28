Ruszin-Szendi Romulusz: A katonák bíznak bennünk, amit ígértünk, azt megvalósítjuk

A katonák bíznak bennünk, látják, hogy amit a kampányban ígértünk, azt megvalósítjuk – erről beszélt Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter az Országgyűlés honvédelmi és rendészeti bizottságának ülése után csütörtökön újságíróknak.

A miniszter a leszerelésekre vonatkozó kérdésre elmondta: a katonák megvárták, milyen lesz az új honvédelmi vezetés, és az első intézkedések azt mutatják számukra, hogy érdemes tovább várni.

Mint mondta, jelenleg 60 aktív leszerelési kérelem van bent, ez „normális” szám.

A katonák bíznak bennünk – mondta, hozzátéve, folytatják a munkát, és megvalósítják, amit a kampányban ígértek.

A cél az, hogy újra jó legyen magyar katonának lenni – fogalmazott.

A bizottsági ülésen a képviselők támogatták Sándor Zsolt altábornagy kivezetését a Honvéd Vezérkar főnökének.

Sándor Zsolt az ülés után újságíróknak arról beszélt, a honvédség jó kezekben volt, folyamatosan fejlődött, folytak a beszerzések és beruházások, de most a katonákra kell fordítani a figyelem fókuszát, velük kell foglalkozni, hogy összeérjen a technika és a kezelőszemélyzet.

Megerősítette:

meg fogják találni a módját annak, hogy akik a fiatalítás során kerültek ki a rendszerből, visszatérhessenek, és tapasztalatukat, felkészültségüket a honvédségen belül kamatoztassák.

Sándor Zsolt az MTI toborzásra vonatkozó kérdésére elmondta, a toborzóknak „úton kell lenniük”, el kell menniük az emberekhez, és be kell mutatniuk a honvédséget, és azt, hogy mit tudnak biztosítani. Ez egy válságálló szolgálati hely, jól felkészült katonára mindig szükség van – mondta, hozzátéve, ezt az üzenetet kell eljuttatni az emberekhez.

