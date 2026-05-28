Óriási forgalomra készülnek a BL-döntő miatt: rendkívüli kamionstop lép életbe

A hétvégén rendkívüli kamionstop lesz szombaton hajnali 5 órától 17 óráig, illetve szombaton 22 órától vasárnap 22 óráig a szombati budapesti UEFA Bajnokok Ligája döntő miatt – közölte a Közlekedési és Beruházási Minisztérium (KBM) csütörtökön az MTI-vel.

A közlemény szerint az intézkedés célja a közlekedésbiztonság fenntartása, a veszélyhelyzetek megelőzése és a folyamatos forgalom biztosítása.

Az eseményhez kapcsolódó nemzetközi gépjárműforgalom várható mértékére tekintettel az Országos Rendőr-főkapitányság a forgalmi előrejelzések, közútkezelői tájékoztatások és rendészeti értékelések alapján rendkívüli közlekedési terheléssel számol Magyarország fő tranzitútvonalain, kiemelten az M1-es autópálya Budapest felé vezető szakaszain – írták.

A forgalmi helyzetet tovább nehezítik az M1-es autópálya fejlesztéséhez kapcsolódó ideiglenes forgalomtechnikai korlátozások, sávszűkítések és kapacitáscsökkenések, amelyek jelenleg is rendszeres torlódásokat okoznak.

A személygépjármű-forgalom jelentős növekedése és a tehergépjárművek egyidejű jelenléte fokozott kockázat, gyorsan kialakuló és nehezen kezelhető torlódásokhoz, balesetekhez vezethet, miközben akadályozza a mentési, rendőri és katasztrófavédelmi beavatkozásokat is – tették hozzá.

Kiemelt kép: Ezen a hétvégén éjszaka is közlekedhetnek a kamionok (Fotó: MTVA/Bizományosi: Jászai Csaba)