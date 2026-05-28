Orbán Viktor szerint komoly kockázat a TEK vezetőjének eltávolítása

Orbán Viktor azt írta: Hajdu tábornok fantasztikus munkát végzett,
a TEK nélkül ma Magyarország nem lehetne Európa legbiztonságosabb országa.
„Eltávolítása komoly kockázat és nagy veszteség a magyar rendvédelem számára. A most kezdődő szolgálati szünethez erőt, egészséget kívánok!” – fogalmazott a politikus.
Mint ismert, Magyar Péter miniszterelnök május 27-ével felmentette Hajdu János tábornokot a TEK főigazgatói pozíciójából. A miniszterelnök azt írta, hogy a kormány rövidesen benyújtja a javaslatát a rendőrség átalakításáról.
Kiemelt kép: Orbán Viktor és Hajdu János (Forrás: Orbán Viktor hivatalos Facebook-oldala)