Orbán Viktor szerint komoly kockázat a TEK vezetőjének eltávolítása

Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2026.05.28. 13:38

A Terrorelhárítási Központ (TEK) vezetőjének, Hajdu Jánosnak az eltávolítása komoly kockázat és nagy veszteség a magyar rendvédelem számára – közölte a Fidesz elnöke csütörtökön a Facebook-oldalán.

Orbán Viktor azt írta: Hajdu tábornok fantasztikus munkát végzett,

a TEK nélkül ma Magyarország nem lehetne Európa legbiztonságosabb országa.

„Eltávolítása komoly kockázat és nagy veszteség a magyar rendvédelem számára. A most kezdődő szolgálati szünethez erőt, egészséget kívánok!” – fogalmazott a politikus.

Mint ismert, Magyar Péter miniszterelnök május 27-ével felmentette Hajdu János tábornokot a TEK főigazgatói pozíciójából. A miniszterelnök azt írta, hogy a kormány rövidesen benyújtja a javaslatát a rendőrség átalakításáról.

Kiemelt kép: Orbán Viktor és Hajdu János (Forrás: Orbán Viktor hivatalos Facebook-oldala)

