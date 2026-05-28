Műsorújság
HU
EN
RO
#Magyar Péter #orosz–ukrán háború #közel-keleti konfliktusok #uniós források

Magzatkárosító oldószert mutattak ki a debreceni CATL-gyárnál feltört zöld folyadékban

lead_image
Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2026.05.28. 17:52

Főoldal / Belföld

| Szerző: hirado.hu
Laborvizsgálat szerint vegyi anyagokat, köztük magzatkárosító NMP-oldószert találtak abban a zöld folyadékban, amely május elején jelent meg a debreceni CATL akkumulátorgyár közelében. Az ügyben a kormány soron kívüli vizsgálatot rendelt el, a hatóság pedig visszavonta a gyár vízügyi hozzájárulását és bírságot szabott ki – közölte Tárkányi Zsolt, a Tisza Párt helyi országgyűlési képviselője csütörtök délután a Facebookon.

A kormányhivatal visszavonta a debreceni CATL-gyár korábban kiadott vízügyi hozzájárulását, és egymillió forintos bírságot szabott ki a május elején történt szennyezésgyanús eset miatt – közölte Tárkányi Zsolt, a Tisza Párt országgyűlési képviselője. Hozzátette: a jelenlegi szabályok szerint ez a legmagasabb kiszabható bírság, de a jövőben szigorúbb szankciókat vezetnének be.

Korábban a Mikepércsi Anyák a Környezetért egyesület által megrendelt független vizsgálat kimutatta, hogy a gyár közelében feltört zöld folyadékban magzatkárosító NMP-oldószer és más vegyi anyagok is jelen voltak.

A civilek szerint az anyagok az akkumulátorgyártás során használt technológiai szennyezésre utalnak, és nem kerülhettek volna a csatornahálózatba vagy a környezetbe.

A Tisza Párt képviselői tájékoztatták a hatóságokat és az illetékes minisztériumot. Tárkányi Zsolt szerint ha bebizonyosodik a szennyezés, minden rendelkezésre álló hatósági eszközt alkalmazni fognak, a visszaeső környezetszennyező üzemek esetében pedig akár a gyár bezárása is szóba kerülhet.

Kapcsolódó tartalom

Kiemelt kép: Tárkányi Zsolt a Tisza Párt országgyűlési képviselője Lőrincz Viktória vidék- és településfejlesztési miniszterrel a debreceni CATL-gyárnál feltört zöld folyadék ügyében történt egyeztetés során, 2026. május 28-án (Fotó: Tárkányi Zsolt Facebook-oldala)

környezetszennyezés Lőrincz ViktorTárkányi Zsolt Debrecen

Kell még valamit mondanom, Ildikó? podcast

Ajánljuk még

 