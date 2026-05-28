Magzatkárosító oldószert mutattak ki a debreceni CATL-gyárnál feltört zöld folyadékban

A kormányhivatal visszavonta a debreceni CATL-gyár korábban kiadott vízügyi hozzájárulását, és egymillió forintos bírságot szabott ki a május elején történt szennyezésgyanús eset miatt – közölte Tárkányi Zsolt, a Tisza Párt országgyűlési képviselője. Hozzátette: a jelenlegi szabályok szerint ez a legmagasabb kiszabható bírság, de a jövőben szigorúbb szankciókat vezetnének be.

Korábban a Mikepércsi Anyák a Környezetért egyesület által megrendelt független vizsgálat kimutatta, hogy a gyár közelében feltört zöld folyadékban magzatkárosító NMP-oldószer és más vegyi anyagok is jelen voltak.

A civilek szerint az anyagok az akkumulátorgyártás során használt technológiai szennyezésre utalnak, és nem kerülhettek volna a csatornahálózatba vagy a környezetbe.

A Tisza Párt képviselői tájékoztatták a hatóságokat és az illetékes minisztériumot. Tárkányi Zsolt szerint ha bebizonyosodik a szennyezés, minden rendelkezésre álló hatósági eszközt alkalmazni fognak, a visszaeső környezetszennyező üzemek esetében pedig akár a gyár bezárása is szóba kerülhet.

Kiemelt kép: Tárkányi Zsolt a Tisza Párt országgyűlési képviselője Lőrincz Viktória vidék- és településfejlesztési miniszterrel a debreceni CATL-gyárnál feltört zöld folyadék ügyében történt egyeztetés során, 2026. május 28-án (Fotó: Tárkányi Zsolt Facebook-oldala)