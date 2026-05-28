Kiemelt figyelmet fordít az új egészségügyi kormányzat a gyógyszerügyekre – erről beszélt az államtitkár

Jelentős átalakulás kezdődött meg az egészségügyi irányítás rendszerében az elmúlt hetekben, létrejött az új, önálló Egészségügyi Minisztérium, amely kiemelt figyelmet fordít a gyógyszerügyekre – mondta az Egészségügyi Minisztérium közigazgatási államtitkára csütörtökön Budapesten, az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesületének szakmai konferenciáján.

Ilku Lívia kiemelte: a terület irányítása közvetlenül a közigazgatási államtitkárhoz került. Bemutatkozásképpen hozzátette, hogy mély szakmai tapasztalatokkal rendelkezik, és korábban is ezen a szakterületen dolgozott.

A gyógyszerügyek stratégiai jelentőségét jelzi az is, hogy önálló gyógyszerügyi hatóság felállításáról döntöttek, Országos Gyógyszerészeti Intézet néven. Alakul a finanszírozási környezet is, létrejön az Országos Egészségbiztosítási Pénztár, felülvizsgálják a társadalombiztosítási ellátásba történő befogadás szabályrendszerét annak érdekében, hogy egyszerre legyen fenntartható, kiszámítható és a betegek számára a lehető legjobb hozzáférést biztosító

– közölte az államtitkár.

Tégláról téglára építik fel a minisztériumot, ami időigényes feladat, ezért türelmet kérnek – fogalmazott Ilku Lívia.

Kapcsolódó tartalom Cserekészülékkel enyhítik a hűtési problémát a veszprémi kórházban Cserekészülék helyettesíti a meghibásodott kórházi hűtőberendezést a veszprémi Csolnoky Ferenc kórházban

Kiemelt kép: Ilku Lívia, az Egészségügyi Minisztérium közigazgatási államtitkára beszédet mond az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesülete (AIPM) „Befektetés a jövőbe. Befektetés az egészségünkbe.” című szakmai konferenciáján a Larus Rendezvényközpontban 2026. május 28-án – MTI/Bodnár Boglárka