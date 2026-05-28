IDEA Intézet: Orbán Anita a legkedveltebb politikus, még Magyar Péternél is népszerűbb

Orbán Anita külügyminiszter, miniszterelnök-helyettes a legnépszerűbb hazai politikus az IDEA Intézet legfrissebb közvélemény-kutatása szerint, amelynek eredményét csütörtökön ismertették a Facebook-oldalukon.

A május elején végzett kérdőíves felmérés eredményei szerint májusban a politikusok népszerűségi listáját a Tisza-kormány miniszterei, valamint Magyar Péter miniszterelnök vezette.

Az elmúlt hetekben a leginkább a Podmaniczky Mozgalom fővárosi politikusából miniszterré váló Vitézy Dávid népszerűsége javult.

Az IDEA Intézet adataik alapján azt írta: ugyan a Tisza-politikusok pontszámai között csak 1-1 pont a különbség, de tény, hogy a népszerűségi lista legtetején jelenleg nem a frissen megválasztott miniszterelnök áll, hanem

Orbán Anita külügyminiszter, akinek a népszerűségi indexe 55 százalékos.

A kormányfőnél Kapitány István gazdasági és energetikai miniszternek, valamint Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszternek is egy kicsit jobb volt a népszerűségi mutatója május első felében.

A felmérés eredménye szerint Magyar Pétert az őt értékelők fele kedveli (51 százalék), így a miniszterelnökkel szimpatizálók tábora a legnagyobbak közé tartozik jelenleg. A népszerűségét kifejező index értéke azért alacsonyabb mégis, mert a válaszadók 42 százalékának nem szimpatikus, és ez az arány Kapitány István (40 százalék), Orbán Anita (39 százalék) és különösen Vitézy Dávid esetében jóval alacsonyabb (34 százalék) – ismertették.

Vitézy Dávid népszerűségi indexe 6 ponttal magasabb a választások előttinél.

A vizsgált Tisza-politikusok közül Tarr Zoltán számít a legkevésbé népszerűnek, aki a legrégebben megjelent Magyar Péter kezdeményezése mellett.

A belpolitika jelenlegi erőviszonyairól az IDEA Intézet szerint mindent elmond, hogy még a Tisza Párt szintjén viszonylag népszerűtlen Tarr Zoltán kedveltsége is lényegesen felülmúlja az ellenzékbe került Fidesz-politikusokét, akik a Tisza-kormány képviselőitől csak jelentősen leszakadva következnek a népszerűségi ranglistán. Közölték, míg a Tisza Párt minisztereiről a válaszadók nagyjából fele pozitívan vélekedik, addig az ellenzéki politikusokat a döntő többség nem kedveli.

Az összegzés szerint a többség Orbán Viktort sem kedveli: a politikust értékelők 62 százalékának negatív a véleménye a volt miniszterelnökről, igaz, egyharmaduk (34 százalékuk) még mindig kedveli. Még ennél is rosszabb egy kicsivel az egyik legnépszerűtlenebb vizsgált Fidesz-politikusnak, Lázár Jánosnak a megítélése, akivel a válaszadók kétharmada nem szimpatizál (67 százalék), és csak alig több mint egynegyedük kedveli (28 százalék) – írta az IDEA Intézet.

Kapcsolódó tartalom Benyújtották a képviselői tiszteletdíjak, juttatások csökkentéséről szóló törvényjavaslatot

Kiemelt kép: Magyar Péter miniszterelnök és Orbán Anita miniszterelnök-helyettes, külügyminiszter (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)