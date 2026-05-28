A Fidesz és a Mi Hazánk parlamenti frakciója is támogatja a képviselői juttatások csökkentéséről szóló tiszás javaslatot

A Fidesz és a KDNP frakciói megszavazzák a Tisza Párt képviselői által benyújtott törvényjavaslatot, amely jelentősen csökkentené az országgyűlési képviselők tiszteletdíját és egyéb juttatásait – jelentette be Gulyás Gergely, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője. Az előterjesztés többek között 40 százalékkal mérsékelné a képviselői alapdíjakat, valamint szűkítené a lakhatási, irodabérleti és üzemanyag-költségtérítéseket is. A parlamenti képviselők fizetéscsökkentését a Mi Hazánk frakciója is támogatja, ugyanakkor azt ellenzi, hogy a döntés kiterjedjen a polgármesterekre.

Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője csütörtökön a Facebookon közölte: a Fidesz és a KDNP frakciói támogatnak minden olyan költségcsökkentési szándékot, ami megőrzi az Országgyűlés méltóságát, nem jár az országgyűlési képviselői munka ellehetetlenítésével és minőségének romlásával.

„A Tisza Párt javaslatát ezért meg fogjuk szavazni” – tette hozzá.

Az országgyűlési képviselői tiszteletdíjak, juttatások, támogatás, valamint az országgyűlési képviselőcsoportoknak járó költségvetési források jelentős csökkentését javasolja az Országgyűlésről szóló törvény módosításával a Tisza két képviselője.

A parlamenti honlapon olvasható, Bujdosó Andrea frakcióvezető és Kalázdi-Kerekes Kinga által csütörtökön benyújtott előterjesztés előírja az országgyűlési képviselőket megillető, a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett, a tárgyévet megelőző évre vonatkozó nemzetgazdasági havi átlagos bruttó keresethez rögzített tiszteletdíj jelentős, 40 százalékos csökkentését, emellett rendelkezik az egyes – országgyűlési tisztségekhez, bizottsági tagsághoz kapcsolódó – tiszteletdíj-szorzókról.

A törvényjavaslat jelentősen szűkíti a képviselők által igénybe vehető juttatások és támogatások körét is. A lakás- vagy szállodahasználat költsége 31 százalékkal, az irodabérletre fordítható költségek 52 százalékkal, a képviselők munkáját segítő alkalmazottakra fordítható keret pedig 30 százalékkal csökken.

Megszűnik a képviselők számára biztosított hazai és külföldi mobiltelefon-költségtérítés, továbbá a budapesti képviselők számára eddig havi 2500 kilométernyi üzemanyag elszámolására lehetőséget adó költségkeret.

A parlamenti képviselők fizetésének csökkentését a Mi Hazánk képviselőcsoportja is támogatja, ugyanakkor ellenzi, hogy hasonló intézkedés a polgármesterekre is kiterjedjen – írta a párt a Facebook-oldalán. Toroczkai László szerint a településvezetők nagy felelősséget viselnek, és az alacsonyabb fizetés növelhetné a korrupciós kockázatokat.

