Forsthoffer Ágnes: A parlament hétfőn tárgyalja az Országgyűlésről szóló törvény módosítását

A jövő héten várhatóan egynapos ülést tart a parlament, a képviselők hétfőn az Országgyűlésről szóló törvény módosítását tárgyalják meg – közölte a házelnök az MTI-vel csütörtökön a házbizottság tanácskozását követően.

Az ülés a megszokottak szerint napirend előtti felszólalásokkal kezdődik, interpellációkkal, azonnali kérdésekkel és kérdésekkel folytatódik, ezenkívül a Országgyűlésről szóló törvény módosítása lesz napirenden.

Forsthoffer Ágnes hangsúlyozta, valószínűleg az indítványt házszabálytól való eltéréssel vitatják meg.

Az Országgyűlési törvény módosításával csökkenti kívánják a költségeket, a képviselői juttatásokat, illetve megtakarítási intézkedéseket vezetnek be – emelte ki. A házbizottsági ülés tapasztalatait összegezve úgy fogalmazott: jó látni, hogy a frakciók álláspontja közeledik egymáshoz.

Forsthoffer Ágnes elmondta azt is, hogy házbizottságban a sajtónyilvánosság rendjéről is tárgyaltak. Emlékeztetett, hogy az erre vonatkozó indítványt ő nyújtotta be a múlt héten, a mostani ülésen pedig egy bizottsági állásfoglalásban rögzítették a fontos pontokat. Hozzátette, a részletszabályokat ő fogja kidolgozni.

Végül azt mondta, hogy felülvizsgálja a páholyok használatát, miután a Fidesz jelezte, szeretnék, ha a mögöttük található páholyokban nem a kormánypárthoz kötődő szakértők ülnének.

