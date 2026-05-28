BL-döntő: a kormány szerint nem maradnak pénz nélkül a Balásy-cég alvállalkozói

A közleményben kiemelték, hogy a kabinet célja, hogy a folyamatban lévő, kiemelt állami és nemzetgazdasági jelentőségű rendezvények előkészítésében és lebonyolításában részt vevő alvállalkozók továbbra is kiszámítható és stabil körülmények között végezhessék munkájukat.
Ennek érdekében a Miniszterelnökség és a Belügyminisztérium folyamatosan nyomon követi és összehangolja a kapcsolódó folyamatokat, valamint gondoskodik a szerződések szerint teljesített szolgáltatások pénzügyi fedezetéről.
Korábbi sajtóhírek szerint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) zárolta az állami cégek és intézmények rendezvényeinek piacán gyakorlatilag monopolhelyzetbe került a Balásy Gyula vezette Lounge Event Kft. számláit, ezért a cég nem fizette ki alvállalkozóit a már elvégzett munkák után.
Kiemelt kép: A Bajnokok Ligája trófeája a május 30-ai budapesti UEFA Bajnokok Ligája labdarúgó döntő szurkolói zónája, a Champions Fesztivál helyszínén a Hősök terén a megnyitó napján, 2026. május 28-án (Fotó: MTI/Illyés Tibor)