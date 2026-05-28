Bizonyítékokat foglaltak le a nyomozók az NKA-nál és a minisztériumban

A nyomozók szerdán éjszakába nyúló kutatásokat és lefoglalásokat hajtottak végre a Kulturális és Innovációs Minisztérium jogutódjánál, valamint a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelőnél – közölte a hatóság csütörtökön az MTI-vel.

A Nemzeti Kulturális Alap által kifizetett több mint 17 milliárd forint összegű támogatásokat a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) vizsgálja, költségvetési csalás és hűtlen kezelés bűncselekmények gyanúja miatt folytat nyomozást – írta a hatóság.

A közlemény szerint

a büntetőeljárás során a tényállás tisztázása érdekében, a jelentős számú érintetti körre figyelemmel, a NAV már korábban megkezdte a tanúkihallgatásokat.

A kutatásokkal és a lefoglalásokkal a hatóság célja a pályázati eljárás szabályszerűségének és a döntéshozatali mechanizmus jogszerűségének vizsgálata volt.

A nyomozók az ügy szempontjából releváns papíralapú és elektronikus bizonyítékokat, valamint informatikai eszközöket foglaltak le – tették hozzá.

Az ügy súlya, összetettsége és terjedelme miatt a nyomozó hatóság további bizonyítási cselekmények és kényszerintézkedések végrehajtását tervezi

– áll a közleményben.

Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter szerdán a Facebook-oldalán tette közzé, hogy súlyos visszaélések és gyanús készpénzhasználat miatt házkutatást tartott a NAV a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő és a minisztérium irodáiban.

Esti bejegyzésében a miniszter ledarált iratokra és fekete zsákokra hívta fel a figyelmet, és videójában bemutatta, hogy milyen döbbenetes állapotokat találtak az épület alagsorában: az előző vezetés több tucat zsáknyi megsemmisített dokumentumot és iratmaradványt hagyott hátra.

A miniszter megmutatta azt a jegyzőkönyvet, azt a határozatot is, amelyet a NAV munkatársai hagytak ott, akik az NKA-val kapcsolatos visszaélésekkel, feljelentésekkel összefüggésben vizsgálódnak, és szerdán az épületükben házkutatást és lefoglalást is tartottak.

Kiemelt kép: A Nemzeti Kulturális Alap székhelyének épülete (Fotó: NKA)