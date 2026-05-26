Videón, hogyan tör be a hidegfront Magyarországra

Szerdán este észak felől gyors mozgású hidegfront éri el Magyarországot, amely ugyan kevés csapadékot hoz, de helyenként heves zivatarokat és akár rendkívül erős széllökéseket is okozhat.

A HungaroMet előrejelzése szerint észak felől gyorsan mozgó hidegfront érkezik szerdán este Magyarországra, azonban országos, kiadós esőre ezúttal nem kell készülni.

A meteorológiai szolgálat közölte, ugyan kialakulhatnak záporok és zivatarok, elsősorban a Dunántúlon, valamint az északkeleti országrészben, ám az ország nagy részén várhatóan száraz marad az idő.

Ugyanakkor a száraz alsó légköri viszonyok növelhetik annak esélyét, hogy az esetlegesen kialakuló zivatarok intenzívebbé váljanak. Ezeket helyenként erősen viharos, akár óránként 90 kilométert meghaladó széllökések is kísérhetik.

A HungaroMet jelenleg elsőfokú figyelmeztetést tart érvényben, de a friss modellszámítások alapján nem kizárt, hogy egyes vármegyékre másodfokú, narancssárga riasztást is kiadnak.

A hidegfront mögött csütörtökre több fokkal visszaesik a hőmérséklet, ám a lehűlés várhatóan rövid életű lesz: a hűvösebb levegő utánpótlása gyorsan megszűnik, így a hétvégére ismét többfelé visszatérhet a kánikula.