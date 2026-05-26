Szúnyogirtás lesz a nagyobb folyók és tavak mentén

Szúnyogirtás lesz a következő napokban a nagyobb folyók és tavak mentén – közölte a katasztrófavédelem kedden az MTI-vel.

A közlemény szerint az elaprózott tenyészőhelyeken földi permetezéssel védekeznek a szúnyogok ellen, ezt az eljárást alkalmazzák a szakemberek

a Balaton és a Velencei-tó térségében, a Duna mentén a Szigetközben, Komárom, Budapest, Csepel-sziget, Dunaújváros, Szekszárd, Baja, valamint Mohács térségében, azaz lényegében a folyó hazai szakasza mentén minden területen, továbbá a Dráva mentén és Zala megyében.

A Körösök térségében és a Tisza déli folyószakaszán nagyobb, összefüggő tenyészőhelyek alakultak ki, ezekre a levegőből juttatnak ki granulátumot a szakemberek, amely képes behatolni a növényzettel fedett ártéri élőhelyekre – tették hozzá.

Kiemelt kép: Biológiai, földi beavatkozással végeznek szúnyoggyérítést a törekpusztai tavaknál, Siófok közelében (Fotó: MTI/Vasvári Tamás)