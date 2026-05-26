Magyar Péter: Közös jelszavunk az önmérséklet

A kormányfő felszólalásában kiemelte:
„olyan ember ne jöjjön politikusnak, vagy ne maradjon ebben a Házban, aki ebből akar meggazdagodni”.
Közölte: az Országgyűlésben ülő megválasztott képviselők a magyar nemzet képviseletére esküdtek fel, esküjük szerint tisztségüket a teljes magyar nemzet javára gyakorolják. Minden magyart képviselnek, függetlenül attól, melyik frakcióban ülnek, listáról vagy egyéniben nyertek mandátumot – mutatott rá.
Magyar Péter arra kérte a képviselőket, hogy
minden vitájuk közben, minden döntésük idején az lebegjen a szemük előtt, hogy a magyar emberektől kapták a felhatalmazásukat; a velük szembeni történelmi felelősséget tartsák szem előtt.
A miniszterelnöki tisztségen túl más választott tisztségek esetén is megvizsgálják a cikluskorlátozás lehetőségét – mondta a kormányfő, aki kifejtette, a hatalom, legyen az helyi, vagy országos, ne tarthasson örökké; a korlátlanul gyakorolt hatalom idővel minden demokratikus rendszerben elveszíti önmérsékletét, egy ponton már nem marad különbség az állam, a párt és az adott vezető személyes hatalmi érdeke között.
A kormányfő azt mondta, minden magyar embernek joga van ahhoz, hogy igazat mondjanak neki. Minden szivarszobát, minden a magyar emberektől eltulajdonított forintot bemutatnak, beszámolnak a költségvetési csalásokról, a tiltott pártfinanszírozásról, a hűtlen kezelésekről, az eltitkolt tételekről, a hiányról
– sorolta.
Magyar Péter hangsúlyozta, mindenkinek joga van egy működő és emberséges Magyarországhoz, ezért kezdeményezik a devizahiteles ügyekben a kilakoltatások fefüggesztését, ezért indítják el az iskolakezdési támogatást a rászoruló családok gyermekeinek és a nyugdíjasoknak a SZÉP-kártyát, ezért hozzák haza az uniós forrásokat.
A kormányfő az Országgyűlés keddi ülésén napirend előtt mondott beszédében azt mondta:
„arra kérem a bukott kormánypárt itt ülő vagy éppen menekülésben lévő politikusait, hogy a tiszteljék meg a Fidesz szavazóit azzal, hogy nem használják őket élő pajzsként saját korrupciós ügyeik, saját bűncselekményeik eltakarására”.
Magyar Péter üdvözölte a Fidesz kezdeményezését egy védvonal kialakítására, amennyiben – tette hozzá – ez „nagyon jó védőügyvédeket jelent a jövőben elkerülhetetlen büntetőeljárások megindulásakor”. „A szakma legjobbjaira lesz szükségük” – jegyezte meg.
A miniszterelnök személyesen is megszólított több volt kormánytagot, köztük Lázár Jánost, Tuzson Bencét, Rogán Antalt, Takács Pétert, Rétvári Bencét és Orbán Balázst is, hangsúlyozva, hogy az ő választóik nem tehetnek arról, amit ezek a miniszterek és államtitkárok elmúlt kormányzati ciklusokban tettek. A magyar emberek nem felelősek azért, hogy az elmúlt évtizedben egy szűk politikai elit saját tulajdonának tekintette az országot – mondta.
Kiemelt kép: Magyar Péter miniszterelnök (k) az Országgyűlés plenáris ülésén az Országházban 2026. május 26-án – MTI/Szigetváry Zsolt