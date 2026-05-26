Bujdosó Andrea, a Tisza frakcióvezetője felszólalásában a volt fideszes kormánytagok által Orbán Anita külügyminiszternek írt nyílt levélről beszélt. Azt mondta: az elmúlt napokban sok szó esett árulásról, szégyenről és hűségről, de a személyeskedő támadásoktól hemzsegő nyílt levélhez a nevüket sem adták az előző kormány tagjai.

Kiemelte: egy demokratikus országban a politikai ellenfél nem ellenség, a kormányváltás nem árulás, és aki ezt képtelen elfogadni, az nem érti a demokráciát. Egy letűnt korszak politikai logikáját tükrözi ez a levél – tette hozzá.

Bujdosó Andrea szerint a Fidesz elárulta, amire valaha hivatkozott: a polgári Magyarország eszményét, az újkori magyar demokrácia szabadságeszményét, az erkölcsi minimumot, ami a felelősségről, a mértéktartásról és a nemzet szolgálatáról szólt, és elárulta saját szavazóit.

Közölte: közben

létrejött egy rendszer, ahol kevesek mesés gazdagodása lett a politika leglátványosabb eredménye. Erre mondtak a magyarok nemet

– fogalmazott.

Kiemelt kép: Bujdosó Andrea, a Tisza frakcióvezetője napirend előtt szólal fel az Országgyűlés plenáris ülésén 2026. május 26-án – MTI/Szigetváry Zsolt