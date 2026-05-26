Bujdosó Andrea kijelentette: Megvalósítjuk, amire felhatalmazást kaptunk

A Tisza Párt országgyűlési képviselőcsoportja megkezdte megvalósítani mindazt, amire közel három és fél millió választótól kapott felhatalmazást – közölte kedden, első parlamenti sajtótájékoztatóján Bujdosó Andrea frakcióvezető.

Hangsúlyozta: a keddi és a szerdai ülésnapon három törvényjavaslatuk kerül a parlament elé. Kezdeményezik az alaptörvény módosítását, a végrehajtásokkal kapcsolatos tevékenységek átmeneti felfüggesztését, valamint a vizsgálóbizottságok hatáskörének módosítását az e testületek elé kerülő ügyek valós feltárása érdekében. Bujdosó Andrea hozzátette: remélik, hogy a parlament támogatja a vizsgálóbizottságok felállításáról szóló országgyűlési határozati javaslatukat, amelyek a kegyelmi ügy körülményeit, a gyermekvédelmi rendszer válságát, a privatizáció mechanizmusait, a Magyar Nemzeti Bank körüli botrányokat és a végrehajtások körüli visszaéléseket célozzák feltárni.

Hantosi István, az igazságügyi és alkotmányügyi bizottság elnöke a testület keddi üléséről elmondta,

tárgysorozatba vették a Bujdosó Andrea által ismertetett indítványokat.

Melléthei-Barna Márton képviselő felhívta a figyelmet, hogy a javasolt alaptörvény-módosítás három témát érint. Ezeket részletezve elsőként a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetéséhez szükséges lépésekről beszélt. A politikus hangsúlyozta, Magyar Péter miniszterelnök önálló módosító javaslatot nyújtott be az indítványhoz, így a keresztény értékek védelmére vonatkozó szabályozás továbbra is hatályban marad.

Egy másik változtatásra pedig azért van szükség, hogy később, ha szükséges, az Országgyűlés dönthessen a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok (kekvák) megszüntetéséről – emelte ki. Hangsúlyozta, a mostani változtatás még nem a megszüntetésről szól, csak az elvi lehetőséget biztosítja ahhoz.

A miniszterelnöki ciklus nyolc évben való maximálásáról szólva azt az álláspontját hangoztatta, hogy a javaslat nem visszamenőleges hatályú. A változtatás célja az, hogy ilyen túlhatalom, ilyen hosszú távú miniszterelnöki mandátum senkit ne illethessen meg – szögezte le. Hozzátette: ezzel a jövőre vonatkozóan állapítanak meg korlátokat.

Melléthei-Barna Márton kérdésre válaszolva azt emelte ki: a miniszterelnöki poszton tölthető idő maximálása akkor is vonatkozik Orbán Viktorra, ha rögzítik a törvényben, mikortól érvényes ez a szabály, és akkor is, ha ezt nem teszik. Mint mondta, a viták elkerülése érdekében írtak a törvényjavaslatba dátumot, ami lehetett volna más is.

Hangsúlyozta:

az előírás nem egyetlen emberre vonatkozik, majd kiemelte, teljesen egyértelmű volt a Tisza ígérete e tárgyban, ahogyan az erre kapott választói felhatalmazás is.

Kiemelte: történelmi időket élünk, amelyekben pártja történelmi felhatalmazást kapott, ugyanakkor történelmiek a velük szembeni elvárások is.

Amikor a Magyar Péter miniszterelnök által lemondásra felszólított közjogi méltóságok ügyéről kérdezték, a politikus úgy nyilatkozott, bízik abban, hogy ezek a személyek – az általuk vezetett intézmények hitelességének megvédése érdekében – megteszik azt a lépést, amit az egész ország vár.

Elhárította azt az újságírói kérdést, hogy mondjon konkrét megoldási lehetőséget, azt kérve mindenkitől, várják meg a május 31-i határnapot. Jelezte: azt követően, ha lépni kell, nagyon rövid határidővel terjesztik be kezdeményezésüket.

A vizsgálóbizottságok előtti megjelenés szabályainak módosítása kapcsán a politikus elmondta: világossá kívánják tenni, hogy komolyan kell venni ezeket a testületeket, amelyeknek a jövőben komoly szerepet szánnak.

Melléthei-Barna Márton felvetésre válaszolva megfontolandó kérdésnek nevezte az államfő közvetlen választását, emlékeztetve arra, hogy a Tisza programja kilátásba helyezett egy alaptörvény-revíziót.

Felidézte:

Magyar Péter miniszterelnök egy hétvégi interjúban jelezte, rövid távon marad a jelenlegi eljárásrend szerinti választási mód.

A politikus értelmesnek tűnő vitának nevezte, hogy a magyar jogrend elmozduljon a félprezidenciális, legalábbis mostaninál mindenképpen erősebb köztársasági elnöki intézmény felé.

A szolidaritási adó szabályainak változtatásáról Bujdosó Andrea úgy nyilatkozott: szükséges e kérdésben egyeztetni az önkormányzatokkal, akárcsak a változtatás esetleges költségvetési hatásairól.

Hozzátette: ismeretei szerint augusztus végére láhatóvá válik, mi lesz ennek az évnek a valós költségvetése.

Kiemelt kép: Bujdosó Andrea frakcióvezető a Tisza Párt országgyűlési frakciójának sajtótájékoztatóján az Országházban 2026. május 26-án (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)