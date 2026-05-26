50 millióra büntette az adatvédelmi hatóság a Mediaworksöt, amiért terjesztették a Tisza applikációjából lopott adatokat

A hatóság megállapította, hogy a kiadó három internetes hírportálja megfelelő jogalap nélkül tette közzé annak a honlapnak az elérhetőségét, amely egy interaktív térképen keresztül csaknem kétszázezer, a Tisza Párthoz köthető érintett személyes és különleges adatát hozta nyilvánosságra.

2025. november 7-én egy ismeretlen személy olyan honlapot hozott nyilvánosságra, amelyen

egy interaktív térkép segítségével bárki kereshetett a Tisza Párthoz köthető érintettek adatai között. A felületen közel kétszázezer ember neve, lakcíme, telefonszáma, e-mail-címe, valamint a lakcímük geolokációs koordinátája vált megismerhetővé.

A Mediaworks még a honlap indulásának napján, 2025. november 7-én három hírportálján (Origo, Magyar Nemzet, Ripost) olyan cikkeket jelentetett meg, amelyek hozzáférést biztosítottak a jogsértő adatbázishoz. Az Origo és a Magyar Nemzet közvetlen hivatkozást (linket) helyezett el a szövegben, míg a Ripost a térkép URL-címét tartalmazó képpel illusztrálta az írását. A tavaly novemberi cikkek olyan címekkel jelentek meg, mint Interaktív térképen mutogatják a Tisza-szimpatizánsokat,

„Mindenki megkeresheti, ki a tiszás az utcájában vagy a falujában.”

