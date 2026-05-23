Vitézy Dávid megnevezte a közlekedési és beruházási tárca közigazgatási államtitkárát

„Dr. Sirály Katalint kértem fel a Közlekedési és Beruházási Minisztérium közigazgatási államtitkárának” – jelentette be közösségi oldalán Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Az új államtitkár jellemzése során Vitézy Dávid kifejtette: Sirály Katalin összetett, sokszor nemzetközi infrastrukturális és közlekedési beruházások, közbeszerzési eljárások és uniós finanszírozású projektek jogi támogatásán dolgozott.

A tárcavezető közlése szerint Sirály Katalin államtitkárként azért fog dolgozni, hogy a minisztérium működésében „a hatalmi arrogancia és az átláthatatlanság után, a szakmai precizitás, az átláthatóság és a közérdek következetes képviselete legyen az elsődleges szempont, és a jogalkotás a magánérdek helyett végre a közjót szolgálja”.

Elmondása szerint a közlekedési és beruházási tárcának „egyszerre kell helyreállítani az állam működőképességét, újraindítani a fejlesztéseket és visszaszerezni az emberek bizalmát”.

„Ehhez felkészült, nemzetközi tapasztalattal rendelkező és nagy teherbírású vezetőkre van szükség”

– húzta alá Vitézy Dávid.

