Vitézy Dávid megnevezte a közlekedési és beruházási tárca közigazgatási államtitkárát

A tárcavezető közlése szerint Sirály Katalin államtitkárként azért fog dolgozni, hogy a minisztérium működésében „a hatalmi arrogancia és az átláthatatlanság után, a szakmai precizitás, az átláthatóság és a közérdek következetes képviselete legyen az elsődleges szempont, és a jogalkotás a magánérdek helyett végre a közjót szolgálja”.
Elmondása szerint a közlekedési és beruházási tárcának „egyszerre kell helyreállítani az állam működőképességét, újraindítani a fejlesztéseket és visszaszerezni az emberek bizalmát”.
„Ehhez felkészült, nemzetközi tapasztalattal rendelkező és nagy teherbírású vezetőkre van szükség”
– húzta alá Vitézy Dávid.
Kiemelt kép: Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)