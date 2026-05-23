Műsorújság
HU
EN
RO
#Magyar Péter #orosz–ukrán háború #közel-keleti konfliktusok #uniós források

Tiszaújvárosi robbanás: foglalkozás körében elkövetett, halált okozó gondatlan veszélyeztetés gyanúja miatt folyik nyomozás

lead_image
Szerző: Balázsi Levente
2026.05.23. 19:39

Főoldal / Belföld

| Szerző: Balázsi Levente
Foglalkozás körében elkövetett, halált okozó gondatlan veszélyeztetés gyanúja miatt folyik nyomozás a Mol tiszaújvárosi üzemének robbanása ügyében – közölte a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője szombaton az MTI-vel.

Janasóczki Attila tájékoztatása szerint a helyszíni szemle után elindult az eljárás. A Mol Petrolkémia tiszaújvárosi telephelyén pénteken reggel történt robbanás, az üzemi balesetben egy ember meghalt, kilencen megsérültek. A tűzoltók aznap délelőtt eloltották a tüzet.

Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója és Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter helyszíni tájékoztatása szerint a balesetnek nincs hatása az ország üzemanyagellátására.

Kapcsolódó tartalom

Kiemelt kép: A Mol Petrolkémia tiszaújvárosi telephelye 2026. május 22-én, miután robbanás történt az Olefin 1 üzem újraindítása során. A balesetben egy ember meghalt, többen súlyosan megsérültek. (Fotó: MTI/Vajda János)

Molnyomozásrobbanás Tiszaújváros

Kell még valamit mondanom, Ildikó? podcast

Ajánljuk még

 