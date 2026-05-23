Közoktatási államtitkárt és miniszteri biztost nevezett meg Lannert Judit

„A közoktatás megújítása az előttünk álló egyik legfontosabb és legösszetettebb feladat” – ezzel a felütéssel mutatta be Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter Kókayné Lányi Marietta közoktatásért felelős államtitkárt és Csapodi Csaba közoktatási tartalomfejlesztésért felelős miniszteri biztost közösségi oldalán.

A tárcavezető szerint a minisztérium egy olyan szemléletváltáson dolgozik, amely egyszerre jelent gyermekközpontú gondolkodást, jövőképes tudást és 21. századi iskolát. Ennek a területnek a vezetésére két kivételes szakembert kértem fel – írta Lannert Judit.

Közölte: Kókayné Lányi Marietta közoktatásért felelős államtitkárként, Csapodi Csaba pedig közoktatási tartalomfejlesztésért felelős miniszteri biztosként dolgozik majd „az oktatás megújításáért és a magyar gyerekek jövőjéért”.

„Hiszem, hogy a közoktatás jövőjét nem ideológiai viták, hanem tudás, párbeszéd, szakmai hitelesség és valódi együttműködés mentén lehet új alapokra helyezn”i – írta Lannert Judit.

Kiemelt kép: Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter (Fotó: MTI/Soós Lajos)