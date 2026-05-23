Kemény állításokat fogalmazott meg az RTL Híradóval szemben Gulyás Gergely a Facebookon

Gulyás Gergely, korábbi Miniszterelnökséget vezető miniszter, egyben az ellenzéki Fidesz parlamenti frakcióvezetője arról írt közösségi oldalán, hogy szerinte valótlan állítások jelentek meg az RTL Híradóban a korábbi Miniszterelnökség döntése alapján a Bethlen Gábor Alapkezelő által a Mesterséges Intelligencia Kutatóközpontnak kifizetett támogatással kapcsolatban.

Az Index beszámolója szerint az RTL hírműsorában bemutatott riportban arról beszéltek, hogy a Mesterséges Intelligencia Kutatóközpont a tavalyi támogatáson felül, de még a 2026-os országgyűlési választások előtt egy újabb, 300 millió forintos támogatáshoz jutott a Bethlen Gábor Alapkezelőn keresztül. A nagyobbik jobboldali ellenzéki párt parlamenti képviselőcsoportjának vezetője által kifogásolt riportban az is elhangzott, hogy a projekt időtartamát meghosszabbították, ezzel kapcsolatban pedig idézték Hadházy Ákos korábbi ellenzéki képviselőt is, aki szerint ez azt a célt szolgálta, hogy nehezebben lehessen számonkérni a támogatások felhasználását.

Ezekre az állításokra reagált szombati Facebook-bejegyzésében Gulyás Gergely, aki először is rögzítette: „az MI Kutató Központ Nonprofit Kft.-t olyan egyetemi oktatók és kutatók hozták létre, akik az ELTE háttérintézményében, illetve a Károli Egyetemen egyetemi professzorként a Mesterséges Intelligencia kutatásával, mint a 21. század csúcstechnológiájával, ennek társadalmi és állami integrációjával, – különös tekintettel a mesterséges intelligencia társadalmi hatásaira – foglalkoznak” – írta.

„Aligha vitás, hogy mindez a jövő egyik kulcskérdése, ezért helyes volt támogatni a Központot”

– húzta alá a politikus, aki arról is írt, hogy az Orbán-kormány – amennyiben megnyerte volna az április 12-ei voksolást – hosszútávú együttműködést tervezett a Kutatóközponttal, azonban a választások eredmények fényében a szervezet közölte, hogy kutatói erre nem látnak garanciát,

ezért az idei évre megítélt támogatást teljes egészében visszafizették.

Gulyás Gergely szerint ez volt az egyik tényállás, ami nem került be az RTL Híradóba, valamint arról is írt, hogy szerinte a szervezetet politikai alapon megbélyegezték a Tisza Párt egyik korábbi rendezvényéről készült felvétel miatt. Ezenfelül cáfolta az elszámolási idő meghosszabbításáról szóló állításokat.

„Semmilyen határidőt nem módosítottunk”

– nyomatékosította Gulyás Gergely.

„A tavalyi támogatással idén el kell számolni. Nem igaz, hogy az RTL-től engem vagy a frakció sajtóosztályát ebben az ügyben keresték volna” – tette hozzá. Elmondása szerint nem ez az első eset, amikor az RTL valótlanságokat közöl a korábbi kormány által támogatott szervezetekkel kapcsolatban, Gulyás Gergely ezzel kapcsolatban példaként említette a csatorna beszámolóját a Rákóczi Szövetség Erőszakkutató Központ támogatásáról. Gulyás Gergely először is arra hívta fel a figyelmet: a 36 ezer tagot számláló civil szervezet 20 ezer gyermeket táboroztat évente.

„A 2026-os választás előtti kifizetésnek feltüntetni egy kormányhatározaton alapuló 2025-ös, év eleji támogatást, ahogyan az RTL tette, szintén csak alaptalan hergelésnek minősíthető”

– szögezte le a fideszes politikus, aki megvédte a Központ ügyvezetőjének, Gellért Ádámnak a munkásságát, elmondása szerint a kutató által vezetett központ „a XX. századi történelem, a kommunizmus és a holokauszt, a koncepciós perek egyik legkiválóbb történésze által vezetett történészközösség kutatásait támogatja”. „Tevékenységük komoly tudományos érték és a legkevésbé sem vádolhatóak azzal, hogy a leköszönt kormány történelemszemléletéhez igazodó kutatásai eredményeik lennének” – fűzte hozzá.

Bejegyzése végén visszavágott az RTL Híradónak azzal, hogy az előző kabinet szereplőket, így a csatorna hírolvasójához, Erős Antóniához köthető Egy Csepp Figyelem Alapítvány nevű Egy Csepp Figyelem Alapítvány nevű civil szervezetet támogatta. Gulyás Gergely szerint

a szervezet 2018-tól fogva közel 200 millió Ft (pontosan 195.327.595 Ft) kormányzati támogatásban részesült, többek között az általa vezetett Miniszterelnökség részéről is.

„Mindez azért történt így, mert az alapítvány az egyik legjobb a maga területén és fantasztikusan gondozza a cukorbeteg emberek ezreinek az ügyeit, ezért nyilvánosan tiltakoznék, ha ennek az elismerésre méltó munkának a támogatását úgy állítanák be, úgy tüntetnék fel valótlan színben, valótlan állításokkal, ahogyan azt az RTL a másik három civil szervezet esetében tette” – zárta bejegyzését a politikus.

