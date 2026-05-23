Helyreállították a gyomai szakaszon a sínpárt a vonatkisiklás után, jelentette be a MÁV vezérigazgatója

Gyománál helyreállítottuk a múlt heti siklásban megrongálódott vágányt, így mától ismét mindkét vágányon közlekedhetnek a vonatok – jelentette be Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója közösségi oldalán. Múlt csütörtökön kisiklott egy vonat Gyoma vasútállomás (Gyomaendrőd) és Csárdaszállás, a balesetben legalább két ember megsérült.

A múlt heti balesetben

egy utas súlyosabban megsérült, ő a mosdóból tartott vissza a helyére, amikor a baleset bekövetkezett.

Őt mentőhelikopter vitte kórházba, a könnyebb sérült a többi utassal együtt az országos haváriaközpont által biztosított MÁV-buszokkal folytatja útját Békéscsaba felé. A baleset után Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter közösségi oldalán tudatta: a szerelvény egy mozdonyból és öt kocsiból állt; négy kocsi siklott ki a néhány éve felújított pályán.

A helyreállítási munkálatok befejezéséről Hegyi Zsolt vezérigazgató közösségi oldalán számolt be. „A baleset után azonnal megkezdtük a műszaki helyreállítást, kollégáink megfeszített éjszakai munkájának köszönhetően pedig már másnap kora reggel megindulhatott a forgalom az egyik vágányon” – írta Hegyi Zsolt.

Az egyvágányú közlekedés az elmúlt egy hétben sem okozott jelentős fennakadást: az InterCityk és személyvonatok teljes útvonalukon, jellemzően csak néhány perces késéssel közlekedtek – tette hozzá. Elmondása szerint a helyreállítás során mintegy 360 méteren építették újjá a pályát:

„elbontottuk a sérült szakaszt, ágyazati anyagot cseréltünk, közel 600 betonaljat építettünk be, három hosszúsínt és négy szigetelt sínt cseréltünk ki, valamint pótoltuk a megsérült berendezéseket is”

– fejtette ki Hegyi Zsolt.

„Az újjáépített pályát ezt követően beszabályoztuk” – fűzte hozzá, aki a bejegyzés végén a kollégáknak a gyors és összehangolt helyreállítási munkát.

Kiemelt kép: Hegyi Zsolt, a MÁV Zrt. vezérigazgatója (Fotó: MTI/Lakatos Péter)