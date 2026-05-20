Orbán Viktor soha többé ne lehessen miniszterelnök - ezt jelenti a Tisza Párt első javaslata az alaptörvény módosítására

A kormányfői megbízatás maximális hosszának korlátozását kezdeményezte alaptörvény-módosító javaslatában a Tisza-frakció két tagja szerdán.

Magyar Péter egyik kampányígérete volt, hogy az alaptörvényben két ciklusban maximalizálják a miniszterelnök mandátumát, és ez a módosítás visszamenőlegesen, Orbán Viktorra is vonatkozik majd. Most ez szerepel a Tisza Párt első alaptörvény-módosítási javaslatában, amit a frakció két országgyűlési képviselője, Melléthei-Barna Márton és az Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottságot vezető Hantosi István terjesztett be. Az indítvány nyolc évben korlátozná a miniszterelnöki megbízatás maximális hosszát.

Az előterjesztés indoklása szerint a jogállam helyreállításának érdekében alapvető fontosságú, hogy a miniszterelnök csak meghatározott ideig tölthesse be közjogi funkcióját.

A javaslat „lépéseket tesz” a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetése felé, és azt is rögzíti, hogy a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány (kekva) vagyona nemzeti vagyon. A módosítás további célja annak egyértelművé tétele, hogy a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok vagyona továbbra is a nemzeti vagyon körébe tartozik, ezért annak kezeléséért és sorsáért az állam közvetlen felelősséggel tartozik – áll a törvényjavaslat indoklásában.

A módosítás elfogadásával törölnék az alkotmányból azt a bekezdését, hogy Magyarország alkotmányos önazonosságának és keresztény kultúrájának védelme az állam minden szervének kötelessége; az alkotmányos önazonosság védelme érdekében sarkalatos törvénnyel létrehozott, független szerv működik. Ez a rendelkezés alapozta meg a Szuverenitásvédelmi Hivatal létrehozását.

Az első javaslatcsomag része a devizahiteles végrehajtások átmeneti leállításáról szóló javaslat is – írta Bujdosó Andrea a Tisza frakcióvezetője a Facebook-oldalán.

A Tisza-frakció több parlamenti vizsgálóbizottság felállítását is kezdeményezi. Az egyik

a gyermekvédelem ügyével foglalkozik majd, célja, hogy „rendszerszinten feltárja, miért nem volt képes az állam megvédeni a rábízott gyermekeket”.

Egy másik testület a kegyelmi ügyet fogja vizsgálni, hogy kiderüljön: miként juthatott el egy pedofil bűncselekményben érintett személy kegyelme az előkészítéstől a miniszteri ellenjegyzésig – közölte.

A frakcióvezető hozzátette: a rendszerváltás nem lehet teljes addig, amíg nem tárják fel, hogyan tűnt el a nemzeti vagyon jelentős része a magyar emberek szeme elől.

„A spontán privatizációt és a közvagyon elvesztését feltáró vizsgálóbizottság célja, hogy az egész ország megértse, milyen politikai, gazdasági és intézményi döntések vezettek a közvagyon elvesztéséhez a spontán privatizáció során”

– írta.

„Az ezekhez hasonló parlamenti vizsgálóbizottságok elől az elmúlt évtizedekben következmények nélkül lehetett elsétálni A Tisza-frakció törvényjavaslata azonban véget vet ennek: kötelezővé tesszük a megjelenést és az adatszolgáltatást. Aki a jövőben szándékosan akadályozza a vizsgálóbizottságok munkáját, az a törvény előtt fog felelni” – közölte Bujdosó Andrea.

A Tisza-frakció két másik vizsgálóbizottság felállítását is kezdeményezte. Az egyik a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaélésekkel, a másik a végrehajtási anomáliákkal foglalkozik majd.

Kiemelt kép: Alain Rolland / EP / EU