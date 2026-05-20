Forgalomkorlátozásra kell készülni több kerületben is a Bajnokok Ligája döntője miatt

Az UEFA Bajnokok Ligája döntő labdarúgó-mérkőzés miatt ideiglenes forgalomkorlátozás lesz Budapest VI. és XIV. kerületében – közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság szerdán a Police.hu oldalon.

Azt írták, hogy a mérkőzés miatt lezárják május 28-án 0 órától május 31-én 24 óráig a Budapest XIV. kerületében lévő Kós Károly sétányt, a Hősök terét körbe, továbbá az Állatkerti körutat a Gundel Károly út és a Hősök tere között.

Hozzátették, hogy szintén május 28-án 8 órától 18 óráig lezárják a XIV. kerületi Dózsa György út Városliget felőli oldalán a külső forgalmi sávot a Városligeti fasor és a Hősök tere között.

Május 29-én 0 órától május 31-én 4 óra 30 percig lezárják Budapest VI. kerületében az Andrássy út mindkét oldali szervizútját a Bajza utca és a Dózsa György út között.

Továbbá lezárják majd május 29-én 12 órától május 31-én 4 óra 30 percig a VI. kerületi Andrássy utat a Bajza utca és a Dózsa György út között, a Dózsa György utat a Podmaniczky utca és a Városligeti fasor között, a Rippl Rónai utcát a Délibáb utca és az Andrássy út között, a Munkácsy utcát a Lendvay utca és az Andrássy út között, a Lendvay utcát a Rippl Rónai utca és a Dózsa György út között és a Benczúr utcát a Rippl Rónai utca és a Dózsa György út között.

Végül pedig június 4-én 20 óráig zárva lesz a XIV. kerületi Olof Palme sétányt a Hősök tere és a Verona angyalai utca között, a Hősök tere az Állatkerti körút és a Dózsa György út között, és az Állatkerti körút a Gundel Károly út felől a Hősök tere irányába.

A további korlátozásokról részletes információk találhatók a rendőrség honlapján.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)