Bárándy Péter lett Semjén Zsolt utódja a vadászati védegylet élén

Bárándy Péter korábbi igazságügyi minisztert választották meg szerdán az Országos Magyar Vadászati Védegylet (OMVV) elnökévé, a múlt héten lemondott Semjén Zsolt, volt miniszterelnök-helyettes helyére. A választást az OMVV éves választmányi ülésén tartották.

Honlapjukon azt írták: a választásra az OMVV szerdán megtartott, éves választmányi ülésén került sor.

A korábbi igazságügyi miniszter és ügyvéd az egyetlen jelölt volt, a megjelent választmányi tagok egyhangú támogatásával vezetheti a szervezetet a következő négy évben

Ahogyan arról a hirado.hu is beszámolt, Semjén Zsolt múlt héten mondott le az OMVV elnöki tisztségéről. Az április 12-i országgyűlési választást követően parlamenti mandátumáról is lemondó kereszténydemokrata politikus lemondását a szervezet választmányához intézett levelében azzal indokolta, hogy a megváltozott körülmények között nem tudná olyan hatékonyan képviselni az ágazat érdekeit, mint azt korábban tette.

Az OMVV választmánya tudomásul vette a korábbi kormányfőhelyettes döntését és köszönetet mondott mindazért, amit Semjén Zsolt több mint másfél évtizedes elnöksége alatt a természeti értékekért, köztük a magyar vadállomány védelme érdekében tett.

Semjén Zsolt a közelmúltban benyújtotta lemondását a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) elnöki tisztségéről is, ezt azonban a párt országos elnöksége titkos szavazással, egyhangúlag nem fogadta el.

Kiemelt kép: Az OMVV választmánya, középen Bárándy Péter, az újonnan megválasztott elnök (Fotó: Facebook)