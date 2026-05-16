Orbán Viktor is kárpátaljai gyerekeknek adományozza el a végkielégítését

Szerző: hirado.hu
2026.05.16. 11:26

Minisztereihez hasonlóan Orbán Viktor volt kormányfő is eladományozza a neki járó végkielégítést.

A fideszes politikus szombaton Facebook-oldalán közölte,

hogy végkielégítését a kárpátaljai Irgalmas Samaritánus Református Gyermekotthonnak adományozza.

Az erről szóló levelet is posztolta.

Magyar Péter miniszterelnök május 13-án szólította fel az előző kormány minisztereit és államtitkárait, hogy ne vegyék fel a megbízatásuk végén nekik járó juttatást, mert „tönkretették” az országot.

Másnap Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget az előző kormányban vezető miniszter bejelentette, hogy a volt kabinet tagjai az őket törvény szerint megillető végkielégítésüket egy kárpátaljai, nagydobronyi gyermekotthonnak ajánlják fel.

Pénteken Magyar Péter azt írta, hogy Orbán Viktor nem kapja meg a 38 millió forintos végkielégítését.

Kiemelt kép: Orbán Viktor beszédet mond a magyar-amerikai barátság napja alkalmából rendezett nagygyűlésen az MTK Sportparkban 2026. április 7-én (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

