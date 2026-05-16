Orbán Viktor a jobboldali nyilvánosság elleni fellépéssel vádolja az új kormányt

A jobboldali nyilvánosság elleni fellépéssel vádolta a kormányt Orbán Viktor volt miniszterelnök a Magyar Nemzet online oldalán szombaton közzétett interjúban.

A volt kormányfő közölte: a hatalom el akarja hallgattatni a jobboldali nyilvánosságot, a marketing- és médiaszerződéseket nem teljesíti, számlákat fagyaszt be, utalások maradnak el.

A Balásy-ügy sem elszámoltatás, hanem a jobboldali nyilvánosság megbénítását célzó, hidegvérű politikai akció – tette hozzá.

Orbán Viktor megjegyezte, hogy az új kormány nyilvánosan, sajtóeseményeken sérteget, gyaláz jobboldali újságírókat.

„Meg kellene érteniük, hogy fordítva ülnek a lovon” – fogalmazott, hozzátéve, hogy a sajtó kérdez, ők válaszolnak normális, emberi hangnemben, de

„a sajtó sem viselkedhet pipogya módon, ha feladja az önbecsülését, meg is érdemli, hogy felmossák vele a padlót”.

A választásról a politikus azt mondta, hogy azt a fiataloknál vesztették el, de ott drámai mértékben; az okok megértése a következő időszak legfontosabb feladata lesz, amelyhez a jobboldali szellemi élet teljes tudására és kapacitására szükség lesz.

A Fidesz elnöke kiemelte, tizenhat év kormányzás után nem egy ciklus, hanem egy korszak zárult le. Jelezte: ellenzéki munkájuk „elrugaszkodási pontja”, hogy ez Magyarország elmúlt száz évének legsikeresebb korszaka volt, a magyar polgárosodás legsikeresebb tizenhat éve, amelyre könnyebben lehet ellenzéki politikát építeni, mint a négyéves kormányzásra 2002 után.

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök a Kiskundorozsmán lévő gázellátó állomásnál 2026. április 6-án