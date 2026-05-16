Magyar Péter szerint bizarr, hogy Orbán Viktor a sajtó szabadságáért aggódik

Bizarrnak nevezte Magyar Péter szombaton Facebook-oldalán azt, hogy Orbán Viktor a sajtó szabadságáért aggódik.

A kormányfő úgy fogalmazott:

„van abban valami egészen bizarr, amikor egy bukott miniszterelnök, aki korábban eltaposandó rovarnak nevezte az újságírókat, ma már a sajtó szabadságáért aggódik…”

Orbán Viktor a Magyar Nemzet online oldalán szombaton közölt interjúban többek között azt mondta, „a hatalom el akarja hallgattatni a jobboldali nyilvánosságot, a marketing- és médiaszerződéseket nem teljesíti, számlákat fagyaszt be, utalások maradnak el”. Megjegyezte, „az új kormány nyilvánosan, sajtóeseményeken sérteget, gyaláz jobboldali újságírókat”.

Kiemelt kép: Magyar Péter miniszterelnök a párt frakciójának első üléséről tartott sajtótájékoztatón a Hungexpo Kongresszusi Központban 2026. április 20-án (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)