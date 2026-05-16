Magyar Péter reagált Orbán Viktor kijelentéseire: Magyarország lett a „legszegényebb és legkorruptabb ország” az Európai Unióban

Magyar Pétert a Várban lévő minisztériumi épületek sajtóbejárása után kérdezték arról, mit szól ahhoz, hogy Orbán Viktor volt miniszterelnök Facebook-bejegyzésben azt írta róla, szamárságokat beszél és a volt kormány nem kifosztotta, hanem felemelte az országot. Az előző kormányfő azt is közölte, hogy kormányának tagjaihoz hasonlóan ő is felajánlja a neki járó végkielégítést egy kárpátaljai gyermekotthonnak.
Magyar Péter úgy reagált, a magyar emberek látják a valóságot és az európai számokat, látják, hogy Magyarország lett a „legszegényebb és legkorruptabb ország”.
A Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján négyszázezer gyermek és majdnem egymillió nyugdíjas él mélyszegénységben, csaknem hárommillióan pedig a létminimum alatt – sorolta. Hozzátette, négy évig szinte nem volt gazdasági növekedés, Magyarországon mérték Európa legnagyobb élelmiszerár-növekedését, valamint 700-800 ezren voltak kénytelenek külföldön munkát vállalni.
Érdemes szembenézni a valósággal – jelentette ki. Hangsúlyozta, történtek fejlesztések, ami el is várható 16 év alatt, egy tízéves világgazdasági fellendülés idején, ennyi uniós pénz ideérkezte után.
Ha azonban Lengyelországra, Szlovéniára, Csehországra, a balti országokra nézünk, akkor az is látható, hova lehetett volna eljutni, „ha nem lopták volna el a pénz jelentős részét” – mondta, azt üzenve Orbán Viktornak: nem engem kell meggyőzni, hanem a magyar embereket.
Hozzátette, nekik az a feladatuk, hogy sokkal jobban és őszintébben csinálják, sokkal jobban vigyázzanak a közpénzre, és
„hogyha valaki mégis belenyúlna a mézesbödönbe, akkor annak legyenek következményei, azonnal látható és súlyos következményei”.
Magyar Péter dicséretesnek tartotta a volt kormányfő végkielégítéssel kapcsolatos felajánlását és jelezte, elfogadják azt, de ahogy a volt miniszterekhez, Orbán Viktorhoz is az a kérése, jelölje meg a bankszámlaszámot, hogy központilag utalhassák a pénzt.
Azt kérte Orbán Viktortól, hogy beszéljen Havasi Bertalan volt sajtófőnökével, a Miniszterelnöki Iroda helyettes államtitkárával, aki nem akar lemondani erről az összegről, és akár pereskedni is kész. A kormányfő úgy fogalmazott: állnak a pereskedés elé, de arra kéri a „leköszönő főleltáros csapatkapitányt, hogy hasson oda a csapattagokra”, hogy ne pereljék az államot.
Kiemelt kép: Magyar Péter miniszterelnök a Tisza-kormány első, kihelyezett ülése közben tartott sajtótájékoztatón az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban, a Feszty-körkép előtt 2026. május 13-án (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)