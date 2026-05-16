Magyar Péter felmentette Havasi Bertalant helyettes államtitkári tisztségéből

Magyar Péter miniszterelnök felmentette helyettes államtitkári tisztségéből Havasi Bertalant. Az erről szóló határozat a legfrissebb Magyar Közlönyben jelent meg.

A határozat szövege szerint

„a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter javaslatára – dr. Havasi Bertalant, a Miniszterelnöki Kabinetiroda helyettes államtitkárát e tisztségéből – azonnali hatállyal – felmentem”.

A miniszterelnök a Facebook-oldalára feltöltött videóban azt mondta, „Havasi Bertalan az egykori propagandaminisztérium helyettes államtitkára a mai napon az ország nyilvánossága előtt a luxusminisztérium tetőteraszán kérte a felmentését”.

Szombaton délelőtt a miniszterelnök személyesen vezette körbe a sajtó munkatársait a Miniszterelnökség volt épületében, a Karmelita kolostorban, és az épület tetőteraszán összefutott Havasi Bertalannal, Orbán Viktor korábbi sajtófőnökével, a Miniszterelnöki Iroda helyettes államtitkárával, őt „korunk Bibó Istvánjának” nevezte, mondván „tartja a frontot”.

A gatyámnál fogva kilógathatsz, nagyobb lenne a látvány – mondta a miniszterelnöknek Havasi Bertalan, amire azt a választ kapta Magyar Pétertől, hogy ezt nem tervezte, majd amikor a kormánytagok felmentési pénze került szóba, a miniszterelnök azt közölte, „találkozunk a bíróságon”.

Kiemelt kép: Magyar Péter miniszterelnök és Havasi Bertalan, Orbán Viktor korábbi sajtófőnöke, a Miniszterelnöki Iroda helyettes államtitkára a Miniszterelnöki Kabinetiroda budavári épületében 2026. május 16-án (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)