Ruszin-Szendi Romulusz: Kellő felhatalmazást kaptam, hogy megkezdjük a honvédelem megújítását

A honvédelem megújításának megkezdéséhez kapott kellő felhatalmazásnak nevezte a terület leendő minisztere, hogy az Országgyűlés honvédelmi és rendészeti, valamint nemzetbiztonsági bizottsága is támogatta kinevezését hétfőn.

Ruszin-Szendi Romulusz a nemzetbiztonsági bizottság ülése után újságíróknak elmondta: az első kormányülésen döntenek arról, hogy miként szerzi vissza az állam a részesedését a védelmi ipari cégekben.

Ez azért is fontos, mert a NATO-tagállamoknak a GDP 5 százalékára kell emelniük védelmi ipari kiadásaikat, és lényeges, hogy ez a pénz fejlessze a Magyar Honvédség képességeit, növelje a magyar GDP-t, és „ne az oligarchák zsebébe menjen” – közölte.

Arra a kérdésre, hogyan tudják megtartani a katonákat, akik már beadták leszerelési kérelmüket, Ruszin-Szendi Romulusz azt mondta, „a katonák imádnak szolgálni”, de érthető, hogy megrendült a bizalmuk a vezetésben, amikor nem becsülték meg őket, és a szolgálati kultúrától eltérő jogszabályokat alkottak számukra.

Azt kérte azoktól, akik beadták leszerelési kérelmüket, hogy „várjanak egy kicsit”, és látni fogják, hogy az új honvédelmi vezetés

„teljesen máshogy tekint a katonára”, a honvédelemre, „és újra jó lesz magyar katonának lenni”.

Arra a kérdésre, hogy visszahívják-e a fiatalítás matt elküldött katonákat, a miniszterjelölt azt mondta: vezérkari főnökként ezt nem tudta megakadályozni, de amit lehetett, megtett, és most „az ablakon visszamászva”, a társadalmi támogatottságnak köszönhetően, honvédelmi miniszterként mindent meg fog tenni azért, hogy „ez a gyalázat eltűnjön a Magyar Honvédség történetéből”.

„Mindenkit visszavárunk, aki megfelel a követelményeknek és szolgálni akar”

– jelentette ki.

A Honvéd Vezérkar főnökével, Böröndi Gábor vezérezredessel kapcsolatos kérdésre Ruszin-Szendi Romulusz azt mondta, szakmai konfliktusuk van, de a személyi kérdésekről miniszteri kinevezése után dönt.

Kiemelt kép: Ruszin-Szendi Romulusz (Fotó: MTI/Ujvári Sándor)