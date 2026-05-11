Reggelivel várja a BKK a kerékpárosokat kedden reggel a Rákóczi téren

Idén is csatlakozik a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) a Magyar Kerékpárosklub kezdeményezéséhez: kedden reggelivel várja a biciklivel közlekedőket a VIII. kerületi Rákóczi téren – tájékoztatta a társaság hétfőn az MTI-t.

A közlemény szerint kedd 7 és 9 óra között a BKK a Rákóczi téren kakaós csigával, sajtos pogácsával, almával, üdítővel és Túró Rudival várja a kerékpárral munkába vagy iskolába indulókat. Az esemény célja, hogy megszólítsa azokat a kerékpározókat, akik rendszeresen választják ezt a fenntartható közlekedési módot, és összehozza a bringásokat, illetve a helyi biciklis közösségeket – írták.

A bringás reggeliken országszerte tízezer biciklizőt szólítanak meg több mint 120 helyszínen.

A helyszínek folyamatosan frissülő listája és további részletek megtalálhatók a kerékpárosklub honlapján (https://kerekparosklub.hu/esemenyek/cikk/tavaszi-orszagos-bringas-reggeli-es-uzsonna-2026).

A BKK emlékeztetett: a társaság – csatlakozva a közlekedési kultúra napjához – május 11-14. között többnapos, szemléletformáló programsorozattal várja a budapestieket. A kezdeményezés egy közel kéthetes időszak kezdetét jelzi, amelynek középpontjában a fenntartható és biztonságos közlekedés áll. Ebben az időszakban tartják a sokak által már jól ismert bringás reggelit, de emellett Budapesten rendezik meg a Transport Research Arena (TRA) nemzetközi konferenciát.

Kiemelt kép forrása: MTI/Máthé Zoltán

