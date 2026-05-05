Tagadta Gulyás Gergely a Magyar Péter által megfogalmazott államkasszás kötelezettségvállalási vádakat

Közösségi oldalán reagált Gulyás Gergely – a leköszönő kormány kancellária minisztere, egyben az új Országgyűlés Fidesz-frakciójának vezetője – Magyar Péter kedd reggeli Facebook-posztjára reagált, aki új kötelezettségvállalással vádolta meg a leköszönő kormányt.

Kedd reggel – ahogy erről beszámoltunk a hirado.hu oldalán – Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke, akit Sulyok Tamás köztársasági elnök korábban felkért a kormányalakításra arról írt közösségi oldalán, hogy egy hozzájuk eljutott kormányhatározat szerint új kötelezettségeket akar terhelni a hétvégén alakuló Országgyűlésre és kormányra. Magyar Péter az általa emlegetett határozattal kapcsolatban kijelentette: „a leköszönő Orbán-kormány teljesen kifosztaná a kasszát”.

„A cél már nem csak a leszerződött, de még ki nem fizetett pénzek elköltése, hanem új kötelezettségek vállalása minél nagyobb összegben. A kötelezettségvállalásokra és eszközbeszerzésekre vonatkozó kontrollt teljesen megszüntették, és szabaddá tették a pénzszórást”

– írta közösségi oldalán Magyar Péter, aki a minisztériumok vezetőit arra szólította fel, hogy az új kormány megalakulásáig semmilyen új kötelezettséget ne vállaljanak, és csak a normál működéshez szükséges kifizetéseket teljesítsék!

„Ellenkező esetben nem csak politikai felelősséget kell vállalniuk!”

– hangsúlyozta Magyar Péter.

A Tisza Párt elnökének szavaira közösségi oldalán reagált Gulyás Gergely leköszönő Miniszterelnökséget vezető miniszter, az új Országgyűlés fideszes frakcióvezetője tagadta a Magyar Péter által megfogalmazott vádakat.

„A kijelölt miniszterelnök új kötelezettségvállalásokkal vádolja a Fidesz–KDNP-kormányt. Az állítása nem igaz”

– írta Gulyás Gergely.

Azzal folytatta: a kormány kizárólag a költségvetésben szereplő, a választás előtt meghozott döntések kifizetését tette lehetővé és a választások másnapján kifejezetten megtiltotta új kötelezettségek vállalását. Elmondása szerint „az ország mindennapi működéséhez szükséges feltételeket” – idesorolta a közszférában dolgozók béreit, a kórházi számlákat, az osztálykirándulások költségeit – „az átmenet alatt is biztosítani szükséges”.

„A korrekt átadás-átvétel érdekében arra kérjük az új kormány vezetőjét és tagjait – akiknek kérésük szerint a hivatalban lévő miniszterek minden információt rendelkezésre bocsátottak és bocsátanak – , hogy valótlan híresztelésekkel ne terheljék a kormányváltás alkotmányos szabályoknak megfelelő folyamatát”

– hangsúlyozta Gulyás Gergely.

