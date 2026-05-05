Lemondásra szólította fel az SZFE vezetését a Hallgatói Önkormányzat

Lemondásra szólította fel a Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) kuratóriumát és vezetőségét az intézmény Hallgatói Önkormányzata (HÖK) – közölte az SZFE Hallgatói Önkormányzata MTI-vel kedden.

A hétfői keltezésű levél szerint a HÖK lemondásra szólítja fel a kuratórium tagjait, valamint az egyetem vezetőségét: Sepsi Enikő rektort, Antal Zsolt rektorhelyettest és Pacskovszki József rektorhelyettest.

„Nyugodt lelkiismerettel kijelentjük, hogy az egyetem kuratóriuma és vezetősége alkalmatlan egyetemünk egységének kifejezésére és intézményünk 161 éves szellemi örökségének gondozására. Az általunk pozitívnak vélt eredményeiket nem vitatjuk el, ezzel együtt azonban meggyőződésünk, hogy lemondásuk elengedhetetlen egyetemünk új rendszerének felépítéséhez”

– írták a dokumentumban.

A levél szerint a HÖK megválasztott képviselői az elmúlt években az egyetemi fórumokon és szenátusi üléseken is törekedtek az érdemi párbeszéd kialakítására az egyetem vezetésével, azonban állításuk szerint konstruktív együttműködés nem jött létre. A hallgatók és a vezetőség közötti „eltávolodásra” hivatkozva az elnökség –az egyeztetésen részt vevő diákok 87 százalékának felhatalmazásával – a kuratórium tagjain túl az egyetem rektorának és rektorhelyetteseinek távozását is kezdeményezte.

A Hallgatói Önkormányzat nyílt levelet intézett Lannert Judit leendő gyermek- és oktatásügyi miniszterhez, valamint Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős leendő miniszterhez.

Ebben üdvözölték az új kormány szakmai alapú építkezésre vonatkozó törekvéseit, és hangsúlyozták: fontosnak tartják, hogy az egyetemet érintő jövőbeli változásokban a hallgatók is részt vehessenek.

„Az egyetem hallgatóiként tisztában vagyunk annak erényeivel és problémáival, ezért is szeretnénk, hogy meghallgassanak minket az intézmény jövőjével kapcsolatban”

– írták.

A levélben hat pontban foglalták össze legfontosabb elvárásaikat. Ezek között szerepel a hallgatói részvétel erősítése a döntéshozatalban, az egyetem működésének átláthatóbbá tétele, valamint az autonómia helyreállítása.

Kiemelték a szenátus döntéshozó szerepének megerősítését, a hallgatói visszajelzések figyelembevételét az oktatói állomány alakításakor, valamint a képzési férőhelyek felülvizsgálatát az elhelyezkedés reális lehetőségeit figyelembe véve.

A HÖK felidézte: az Ódry színpadot az egyetem fenntartója eladta a Református Egyháznak, öt éve nincs állandó játszóhelye az egyetemnek.

„Egy előadóművészeti egyetem számára az állandó játszóhely nem kényelmi kérdés, hanem a képzés és a szakmai nyilvánosság alapvető feltétele”

– áll a levélben.

A hallgatói képviselet arra kérte a hivatalba lépő kormányt, hogy ígéretéhez híven biztosítsa az egyetem autonóm működését és számolja fel az alapítványi rendszert, valamint a kuratóriumot.

„Kérjük, úgy határozzák meg az egyetem működési keretét és feltételeit, hogy az a mindenkori egyetemi polgárság érdekeit szolgálja!”

– hangsúlyozták a nyílt levélben, hozzátéve, hogy nyitottak a további egyeztetésre.

A nyilatkozatot a HÖK vezetése és 252 hallgató támogatta.

Kiemelt kép: Sepsi Enikő, az SZFE rektora (Fotó: MTI/Purger Tamás)