Hosszú távú egészségkárosodást okozhatnak a Flying Tiger üzletlánc mintás poharai, ezért visszahívják őket – közölte a fogyasztóvédelem

A határértéket meghaladó nehézfém-kioldódás miatt visszahívja több, mintás vizespoharát a Tiger Stores Hungary Zrt. A Kínában gyártott termékek Dánián keresztül jutottak el a Flying Tiger üzletekbe – olvasható a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) keddi közleményében.

A tájékoztatás szerint az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF) érkezett bejelentés alapján kadmium és ólom kioldódását mérték a Kínából származó 220 milliliteres mintás üvegpoharaknál. Egyes nehézfémek a szervezetben felhalmozódva hosszú távon egészségügyi károkat okozhatnak – tették hozzá Az érintett termékek listája az NKFH oldalán található. A visszagyűjtött termékek megsemmisítését vagy elszállítását a hatóság ellenőrizni fogja – jegyezték meg. Kiemelt kép: A fotón látható poharakat visszahívja a boltokból a fogyasztóvédelem (Forrás: nkfh.gov.hu)