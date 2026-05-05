Hosszú távú egészségkárosodást okozhatnak a Flying Tiger üzletlánc mintás poharai, ezért visszahívják őket – közölte a fogyasztóvédelem

A tájékoztatás szerint az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF) érkezett bejelentés alapján kadmium és ólom kioldódását mérték a Kínából származó 220 milliliteres mintás üvegpoharaknál.
Egyes nehézfémek a szervezetben felhalmozódva hosszú távon egészségügyi károkat okozhatnak
– tették hozzá
Az érintett termékek listája az NKFH oldalán található.
A visszagyűjtött termékek megsemmisítését vagy elszállítását a hatóság ellenőrizni fogja
– jegyezték meg.
Kiemelt kép: A fotón látható poharakat visszahívja a boltokból a fogyasztóvédelem (Forrás: nkfh.gov.hu)