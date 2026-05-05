Hosszú távú egészségkárosodást okozhatnak a Flying Tiger üzletlánc mintás poharai, ezért visszahívják őket – közölte a fogyasztóvédelem

Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2026.05.05. 13:22

A határértéket meghaladó nehézfém-kioldódás miatt visszahívja több, mintás vizespoharát a Tiger Stores Hungary Zrt. A Kínában gyártott termékek Dánián keresztül jutottak el a Flying Tiger üzletekbe – olvasható a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) keddi közleményében.

A tájékoztatás szerint az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF) érkezett bejelentés alapján kadmium és ólom kioldódását mérték a Kínából származó 220 milliliteres mintás üvegpoharaknál.

Egyes nehézfémek a szervezetben felhalmozódva hosszú távon egészségügyi károkat okozhatnak

– tették hozzá

Az érintett termékek listája az NKFH oldalán található.

A visszagyűjtött termékek megsemmisítését vagy elszállítását a hatóság ellenőrizni fogja

– jegyezték meg.

Kiemelt kép: A fotón látható poharakat visszahívja a boltokból a fogyasztóvédelem (Forrás: nkfh.gov.hu)

fogyasztóvédelem Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH)

