Botrány a Morgan Stanley budapesti irodájában: engedély nélküli munkavégzés gyanúja miatt vizsgálódnak

Az amerikai pénzügyi felügyelet, a FINRA vizsgálatot indított a Morgan Stanley budapesti elemzői programja miatt – számolt be róla a The Wall Street Journal . A nyomozás egy volt alkalmazott bejelentése alapján indult.

A bank 2024-ben indított programja keretében fiatal európai szakembereket vettek fel Budapesten, elsősorban költséghatékonysági okokból. Az elemzők pénzügyi modellezéssel, prezentációk készítésével és tranzakciók támogatásával foglalkoztak, jóval alacsonyabb fizetésért, mint londoni vagy New York-i társaik – közölte a Portfolio.

A vizsgálat középpontjában az áll, hogy a budapesti munkatársak végeztek-e olyan feladatokat – például ügyfélkapcsolattartást vagy ügyfél-átvilágítást (KYC) –, amelyekhez hivatalos engedély szükséges. Egy belső dokumentum szerint ezek a tevékenységek tiltottak voltak számukra, ugyanakkor informátorok állítása szerint a gyakorlatban mégis részt vettek ilyen munkákban.

A beszámolók szerint előfordult, hogy érzékeny ügyféladatokhoz is hozzáfértek, és egyes prezentációkban a budapesti dolgozókat külföldi irodák munkatársaiként tüntették fel.

A munkakörülmények is feszültséget okoztak:

a New York-i időzóna miatt sokan délutántól hajnalig dolgoztak. Bár a bank hivatalosan korlátozta a túlórát, a források szerint ezt nem mindig tartották be. Emellett a túlóradíjakat is megszüntették azzal, hogy a pozíciókat vezetői kategóriába sorolták át.

További elégedetlenséget váltott ki, hogy a kezdetben ígért külföldi áthelyezések nem valósultak meg a várt mértékben: a kötelező budapesti időszakot meghosszabbították, és az áthelyezés sem garantált. A bejelentések után a dolgozók egy része távozott.

A vizsgálat jelenleg is folyamatban van, a hatóságok azt próbálják tisztázni, hogy történt-e szabályszegés a program működése során.

Kapcsolódó tartalom Szörnyethalt egy munkahelyi balesetben egy magyar férfi Ausztriában A helyszínre riasztott mentők már csak a halálát tudták megállapítani.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: X.com)