Magyar Péter: Az Orbán-kormány hozzon döntést a NAV jogköreinek bővítéséről!

Magyar Péter felszólította a leköszönő Orbán-kormányt, hogy szerdai ülésén döntsön arról: a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a jövőben akár kilencven napra is felfüggeszthesse azokat az átutalásokat, amelyeknél felmerül a pénzmosás és vagyonkimentés gyanúja. A választáson győztes Tisza Párt elnöke, leendő kormányfője hétfői, a Facebook-oldalán közzétett videójában azt is kérte, hogy az illetékesek még aznap hirdessék is ki a rendeletet.

A pártelnök arról beszélt, hogy a NAV vezetése nem cáfolta azt az értesülésüket, hogy pénzmosás gyanújára hivatkozva felfüggesztették több, „Rogán Antal köréhez köthető sokmilliárd forintos átutalás” teljesítését. Hozzátette, azóta tudomásukra jutott, hogy több, a „NER-hez közel álló stróman” számláját is zárolták.

A jelenleg hatályos jogszabályok alapján azonban a NAV csak négy plusz három napig tarthatja fenn a felfüggesztést és csak rendőrségi eljárás esetén zárolhatja az átutalással érintett pénzeket – közölte.

Magyar Péter felszólította a NAV elnökét, hogy tegyen feljelentést a bankok által jelentett pénzátutalások ügyében, hogy a nyomozó hatóságok ki tudják vizsgálni az érintett milliárdok eredetét. Emellett azt kérte, hogy a bankok pedig erősítsék meg az úgynevezett compliance-részlegeiket és minden gyanús ügyletet jelentsenek a NAV felé.

Aki a hatóság vagy a bankok részéről nem a törvény betűje és szelleme szerint jár el, annak a jövőben az igazságszolgáltatás előtt kell felelnie – jelentette ki.

Magyar Péter úgy fogalmazott: a Tisza-kormány minden lehetséges eszközzel fel fog lépni a „fideszes maffia által bűncselekménnyel szerzett vagyonok” külföldre menekítése ellen. Megismételte azt a korábbi ígéretüket is, hogy egyik első intézkedésként felállítják a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és -védelmi Hivatalt.

Kiemelt kép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke nemzetközi sajtótájékoztatót tart az országgyűlési választásokat követően a Hungexpo Kongresszusi Központban 2026. április 13-án – MTI/Illyés Tibor