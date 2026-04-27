Lelőtték Gáspárt, a csepeli Kavicsos-tó közkedvelt hattyúját

Számos szemtanú előtt közvetlen közelről lőtte le egy férfi Gáspárt, a csepeli Kavicsos-tó kedves hattyúját.

Megölték Gáspárt, a csepeli hattyút, egy férfi lőtte le, mert idegesítette – osztották meg a megrázó hír a Csepel info nevű Facebook-csoportban.

A hattyú haláláról a Tollas Barát Madármentés nevű oldal számolt be először a közösségi médiában.

„A héten egy védencünket, Gáspárt, a csepeli Kavicsos-tó ikonikus gúnár hattyúját pusztította el egy férfi, csak azért, mert régóta idegesítette.

Közvetlen közelről mészárolta le egy légpuskával, miközben a szemtanúk előtt csipetnyi megbánást sem mutatott”

– idézték fel a szörnyű tettet a madármentők.

„Ez a bátorság persze addig tartott, míg tette nyilvánosságra került és megjelent a rendőrség a tónál. Akkor persze beismerte. Sajnálja” – tették hozzá.

„Én is sajnálom a madaramat, amit gondosan ápoltam és szerettem. Életem munkáját, amit napról napra bizonyos egyének, magukat törvényeken felülinek gondolva a sárba tipornak. Magyarország egy természeti értékét, egy védett madarát, egy érző lényt, akinek párja tojásokon ül” – hangsúlyozták.

„Gáspár ügyét mi biztosan nem fogjuk elengedni egy sajnálom szóra” – szögezték le.

„Szállj szabadon, kedves barátom! Sosem felejtem el, ahogy követted a motorcsónakokat, ahogy felnevelted egyedül a kicsiket. Szerettek a parton – egy kivétellel. És az az egy elég volt, hogy olyan pusztítást végezzen, aminek a súlyát fel sem tudja mérni” – írták a Tollas Barát Madármentés nevű Facebook-oldalon, ahol

példás, elrettentő erejű büntetést kívántak a Gáspárral végző férfinak.

Kiemelt kép forrása: Csepel info/Facebook