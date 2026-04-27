Elárulták a kutatók, várható-e árvaszúnyog-invázió nyáron a Balatonnál

lead_image
Szerző: hirado.hu
2026.04.27. 16:49

| Szerző: hirado.hu
A Balatoni Limnológiai Kutatóintézet munkatársai szerint idén a tavalyinál jelentősen kisebb árvaszúnyog rajzás várható a Balatonnál.

„A balatoni üledékben jelenleg is fejlődő, rajzást megelőző tavaszi lárvaállomány tömege a teljes tóra vonatkozóan jóval kisebb, mint 2025-ben volt, annak mintegy negyven százaléka. Eltérés még az előző évhez képest, hogy a lárvák térbeli eloszlása szokatlanul egyenletes” – közölték a BalatonScience közösségi oldalán.

Rajzási prognózis 2026. május-júniusra:

a Keszthelyi- és a Szigligeti medencékben az évtizedes átlagok közelében várható a rajzás intenzitása;
a tó középső és keleti területein, ugyan az átlagosnál még mindig nagyobb rajzásra számíthatunk, viszont a tavalyi nagyon zavaró invázióhoz képest előreláthatóan már nagyjából „csak” a harmada lesz a repülő rovarok mennyisége.

Kapcsolódó tartalom

„Az árvaszúnyograjzás dinamikáját a május, júniusi időjárási viszonyok fogják jelentősen meghatározni. Amennyiben ezen időszak folyamatosan melegedő víz és levegő hőmérsékleti viszonyokat hoz, akkor

akár a nyári szezon elejére is lecsenghet az árvaszúnyograjzás”

hangsúlyozták a szakértők.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/ Vasvári Tamás)

Kell még valamit mondanom, Ildikó? podcast

Ajánljuk még

 