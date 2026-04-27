Bejelentette a Fidesz parlamenti frakció megalakulását Gulyás Gergely, Orbán Viktorhoz hasonlóan nem lesz képviselő Kövér László és Rogán Antal sem

Megalakult az új Fidesz-frakció, amelynek névsorát hétfőn Gulyás Gergely frakcióvezető a képviselőcsoport zárt ülése után a Facebookon tette közzé. Orbán Viktorhoz és Semjén Zsolthoz hasonlóan nem lesz képviselő Kövér László és Rogán Antal, viszont átveszi mandátumát Lázár János és Szijjártó Péter is.

Gulyás Gergely leköszönő Miniszterelnökséget vezető miniszter – akit a zárt ülésen hivatalosan is a 44 tagú Fidesz-frakció vezetőjének választottak – közölte: a Fidesz-KDNP színeiben 52-en szereztek mandátumot az országgyűlési választáson, tízen győztek egyéni körzetben, 42 képviselő – ezen belül a külön frakciót alkotó 8 KDNP-s – pedig országos listán jutott be.

Az országos listáról bejutottak közül 25-en döntöttek úgy, hogy nem veszik fel mandátumukat – tette hozzá, jelezve, hogy ez most 24 esetben történik meg, Orbán Balázs, a leköszönő miniszterelnök politikai igazgatója ugyanis júliusban lesz EP-képviselő, és helyére Szeres Pál érkezik haza a magyar Országgyűlésbe.

Frakcióvezető-helyettes lesz Kocsis Máté eddigi frakcióvezető és Balla György frakcióigazgató, valamint a hét szóvivő, aki a politikai vitákban a Fideszt képviselni fogja – közölte Gulyás Gergely.

Hangsúlyozta: jelentős változtatás, megújulás történik a frakciónál. Szükség van a tapasztalatra, azokra, akik az elmúlt években, évtizedekben is szolgálták a frakciószövetséget kormánypárti képviselőként, de szükség van a megújulásra is – tette hozzá.

Úgy fogalmazott: a választási eredmény mindenki számára kellemetlen meglepetés volt, de köszönik az őket támogatóknak a szavazatokat.

Az ország egészének érdekeit képviselni fogják – ígérte és nagyon fontosnak nevezte, hogy mind a rájuk szavazó 2,5 millió ember akarata megjelenjen az Országgyűlésben. Fontosnak tartotta, hogy meg tudják mutatni, milyen értéket jelent ennek az országnak az, ami az elmúlt 16 évben felépült.

Jelezte, az egyeztetések kedden folytatódnak a pártok között, ezek célja, hogy megegyezés szülessen az országgyűlési bizottságokról és a tisztségviselői helyek elosztásáról.

A Fidesz-KDNP feladatának nevezte, hogy normális ellenzék legyen az Országgyűlésben. Jelezte: minden jó javaslatot támogatni fognak, de a több mint kétharmaddal rendelkező kormánypárt „önkényes döntéseivel és önkényre törekvésével szemben” fellépnek és egyértelművé teszik, hogy a választópolgárok nem erre adtak mandátumot.

A Gulyás Gergely által megosztott képviselő névsorból kiderül, hogy a Fidesz-KDNP országos listáján eredetileg is mandátumot szerzett képviselők közül helyet kapott az új frakcióban többek között Lázár János, leköszönő építési és közlekedési miniszter, Szijjártó Péter, leköszönő külgazdasági és külügyminiszter, Bóka János, leköszönő európai uniós ügyekért felelős miniszter, valamint Budai Gyula, a külügyi tárca miniszteri biztosa, Szentkirályi Alexandra, a Fidesz fővárosi frakcióvezetője, korábbi főpolgármester-jelölt, és Hidvéghi Balázs a Fidesz korábbi kommunikációs igazgatója, volt EP-képviselő is. Lázár János, a 444-nek azt mondta: egy évre egy évre vállalja a parlamenti munkát, és segíti a Fidesz belső megújulását.

Az országos listáról új képviselőként került be többek között Szécsi Zoltán olimpiai bajnok vízilabdázó és Szűcs Gábor, a Nemzeti Ellenállás Mozgalom alapítója, Pócs János, aki egyéni jelöltként Jász-Nagykun-Szolnok 2-es választókerületében kapott ki, valamint Takács Péter jelenlegi egészségügyi államtitkár, Tuzson Bence leköszönő igazságügyi miniszter, Vitályos Eszter kormányszóvivő, illetve Koncz Zsófia és Zsigó Róbert államtitkárok.

Kövér László, leköszönő házelnök, a Fidesz országos választmányának elnöke – Orbán Viktor pártelnökhöz és Kósa Lajos alelnökhöz hasonlóan – 36 év képviselőség után nem ül be parlamentbe, így az új Országgyűlésben már csak Németh Zsolt, a külügyi bizottság leköszönő fideszes elnöke folytatja azok közül, akik a rendszerváltás óta képviselők.

Az országos listán mandátumot szerzett fideszes politikusok közül szintén nem lesz az új frakció tagja Rogán Antal, leköszönő Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter, Kubatov Gábor, a Fidesz pártigazgatója, valamint Németh Szilárd rezsicsökkentés fenntartásáért felelős kormánybiztos, illetve Selmeczi Gabriella, aki 1994 óta volt fideszes képviselő.

Nem lesz képviselő Jakab István, a Fidesz korábbi parlamenti alelnöke, a Fidesszel szövetséges Magosz elnöke, Gál Kinga, EP-képviselő, aki Fidesz-KDNP országos listájának 4. helyén szerepelt és Lezsák Sándor, a Fidesszel szövetséges Nemzeti Fórum elnöke, az egykori MDF alapítója sem, ugyanakkor lánya, Molnárné Lezsák Anna helyet kapott a frakcióban.

Nem ül be a parlamentbe Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója és Mohácsy István, a Fidelitas elnöke sem.

A Fidesz egyéni választókerületben győztes képviselőinek – Ágh Péternek, Balla Mihálynak, Csuzda Gábornak, F. Kovács Sándornak, Gyopáros Alpárnak, Kovács Sándornak, Tilki Attilának, V. Németh Zsoltnak, Varga Gábornak és Vitányi Istvánnak biztos helye volt a frakcióban, hiszen ha ők visszaadják mandátumukat, akkor időközi választást kell tartani. Az országos listán mandátumot szerzett képviselők viszont dönthettek úgy, hogy nem veszik fel mandátumukat, ebben az esetben helyükre a lista további tagjai közül jelölhet a Fidesz-KDNP.

Orbán Viktor leköszönő miniszterelnök április 16-án, a választási vereséget értékelő első interjújában a jobboldali közösség teljes megújításáról, és az egész frakció újratervezéséről beszélt, majd később azt is bejelentette, hogy visszaadja mandátumát, mert – mint mondta – rá most nem a parlamentben, hanem a „nemzeti oldal újjászervezésében” lesz szükség.

Kocsis Máté, a Fidesz előző frakcióvezetője a választási vereséget értékelő posztjában pedig úgy fogalmazott, az új frakcióba nem férnek bele azok, akik már nem tudnak teljes erejükkel harcolni, vagy megunták, elfáradtak.

