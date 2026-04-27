Állatkínzást kiáltottak a parókás őzbak elejtése kapcsán a kommentelők a közösségi médiában

Hatalmas indulatokat váltott ki a közösségi médiában egy Baté határában elejtett különleges külsejű vad esete. A parókás őzbak kilövése kötelező állatvédelmi lépés volt a szakértők szerint, ám a vadászatról beszámoló poszt alatt verbális lincshangulat alakult ki a kommentszekciókban.

A Somogy vármegyei hírportál beszámolója szerint április közepén, a hajnali párában egy repce- és gabonatábla mezsgyéjén vette észre a szokatlan vadat Füleki Zoltán, a Baté-Mosdós-Nagyberki Földtulajdonosok Vadásztársaságának titkára, aki tudta, hogy a felbukkanó parókás őzbak évtizedek óta nem látott, kivételes trófeának számít a térségben.

A mintegy 60 méterről leadott, pontos lövés egy olyan zsákmányt eredményezett, amire a legidősebb helyi vadászok sem nagyon emlékeznek.

A közösségi médiában sokan állatkínzást kiáltottak a ritka trófea elejtése láttán.

„Ez hatalmas ritkaság a vadászoknak, nagy elejtésnek számít. Ez egy genetikai betegség, ezeket a példányokat mindenképpen ki szoktuk lőni, hogy a hibás gént ne örökítsék tovább” – hangsúlyozta a Sonline.hu-nak Pintér Görgy, a Kaposfüred-Deseda Vadásztársaság képviselője.

„Mint minden élő szervezetnél, az agancsok esetében is előfordulhatnak a megszokottól eltérő, rendellenes formák. Az egyik legismertebb ilyen elváltozás a parókás őzbak jelensége. Ez akkor alakul ki, amikor a bak szervezete – például heresérülés vagy hormonális zavar következtében – nem termel elegendő tesztoszteront. Emiatt az állat nem hullajtja le agancsát, hanem annak helyén egy szabálytalanul burjánzó, csontos szövet, az úgynevezett paróka fejlődik. Az ilyen őzbakok

a sérülékeny, deformált agancs miatt nem tudják megvédeni magukat, ezért a vadászok kíméletből szokták elejteni őket”

– magyarázta Sugár László, a Kaposvári Egyetem Agrár- és Környezettudományi Kar professzor emeritusa.

A tudomány még keresi a válaszokat arra, mi okozza az agancsok egyedi formáit. A fertőzések és betegségek is hatással lehetnek az agancsfejlődésre: egyes, szúnyogok által terjesztett kórokozók lázat és hormonális zavarokat idézhetnek elő, amely szintén az agancs deformitásához vezet.

Kiemelt kép forrása: Nimród Vadászújság Facebook-oldala