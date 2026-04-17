Műsorújság
HU
EN
RO
Tovább a mellékletre

Megfordult két újabb választókerület: már 140 mandátuma lehet a TISZA Pártnak

Megfordult az eredmény a paksi választókerületben – Cseh Tamás, a Tisza Párt jelöltje nyerte meg a mandátumot

Szabadi István veszi fel Borvendég Zsuzsanna mandátumát a Mi Hazánk-frakcióban

Feljelentette az RMDSZ több tisztviselőjét a Román–Magyar Fórum választási csalás gyanújával

Magyar Péter: Nagy országos rendezvény lesz az új kormány megalakulásának napján

Magyar Péter azt javasolja, hogy a miniszterelnököt már az alakuló ülésen válassza meg a parlament, és aznap tegyen esküt

A Mi Hazánk ismét Dúró Dórát jelöli az Országgyűlés alelnökének

Magyar Péter: Több békességet, megértést és bizalmat szeretnék kérni

Szükségesnek tartja a Mi Hazánk az MNB-vagyon eltüntetését vizsgáló bizottság létrehozását

Választás 2026 – Megkezdődött a szavazatok átadása az egyéni választókerületi választási irodáknak

Lemondott a Jobbik delegáltja a Közszolgálati Közalapítvány kuratóriumi tagságáról

Gratulált Magyar Péternek a kínai miniszterelnök is

Részvételi adatok

Részvételi adatok

Hírek

Megfordult két újabb választókerület: már 140 mandátuma lehet a TISZA Pártnak

4 órája

Megfordult az eredmény a paksi választókerületben – Cseh Tamás, a Tisza Párt jelöltje nyerte meg a mandátumot

4 órája

Szabadi István veszi fel Borvendég Zsuzsanna mandátumát a Mi Hazánk-frakcióban

6 órája

Feljelentette az RMDSZ több tisztviselőjét a Román–Magyar Fórum választási csalás gyanújával

9 órája

Magyar Péter: Nagy országos rendezvény lesz az új kormány megalakulásának napján

10 órája

Magyar Péter azt javasolja, hogy a miniszterelnököt már az alakuló ülésen válassza meg a parlament, és aznap tegyen esküt

11 órája
Választási eredmények térképen
Budapest Pécs Kecskemét Békéscsaba Miskolc Szeged Székesfehérvár Győr Debrecen Eger Szolnok Tatabánya Salgótarján Kaposvár Nyíregyháza Szekszárd Szombathely Veszprém Zalaegerszeg
Az adatok folyamatosan frissülnek, a feldolgozottság állásától függően változhatnak

Országos listák

Mandátumok megoszlása

Feldolgozottság:
Képviselői
helyek száma
Az adatok folyamatosan frissülnek, a feldolgozottság állásától függően változhatnak

Mandátumott szerzett pártok

#orosz–ukrán háború #háborúellenes gyűlés #Brüsszel #izraeli–iráni konfliktus

Megfordult az eredmény a paksi választókerületben – Cseh Tamás, a Tisza Párt jelöltje nyerte meg a mandátumot

Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2026.04.17. 19:53

Főoldal / Belföld

| Szerző: hirado.hu
Megfordult az országgyűlésiképviselő-választás eredménye Tolna vármegye 3. számú, paksi székhelyű egyéni választókerületében: a külképviseleteken és átjelentkezéssel szavazók szavazatainak összeszámlálása után Cseh Tamás (Tisza Párt) jelöltje szerzett mandátumot.

A választókerületben a szavazatok vasárnapi összeszámlálása után 138 szavazattal vezetett Süli János (Fidesz-KDNP) Cseh Tamás (Tisza) előtt.

A választókerületbe azonban pénteken megérkeztek a külképviseleteken és átjelentkezéssel szavazók voksai, amiket hozzákevertek a számlálásra kijelölt szavazókörben vasárnap leadott voksokhoz és így számlálták meg azokat.

A Nemzeti Választási Iroda internetes tájékoztató oldala, a www.valasztas.hu adatai szerint ezek megszámlálása után,

a szavazatok 100 százalékának feldolgozása után Cseh Tamás, a Tisza képviselőjelöltje nyert és ezzel mandátumot szerzett.

Az NVI adatai szerint Cseh Tamás 20 888 szavazatot kapott (47,42 százalék), Süli János pedig 19 978-et (45,39 százalék).

Kiemelt kép: Cseh Tamás, a Tisza Párt elnöke (Fotó: Facebook/Cseh Tamás)

2026-os országgyűlési választásTisza PártVálasztás 2026

